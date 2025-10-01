Praėjusį savaitgalį Šakiuose, J. Lingio parke, vyko tradicinė rudens šventė „Zanavykų obuolinės“, sukvietusi bendruomenes, seniūnijas, ūkininkus, medžiotojus, svečius bei visus, norinčius pasidžiaugti rudens gėrybių gausa.
Šventę puošė bendruomenių iš obuolių sudėlioti paveikslai ir švietimo įstaigų sukurtos skulptūros, seniūnijų, ūkininkų, medžiotojų ir kitų organizacijų įkurti kiemeliai, kvepėjo bendruomeniškai sunešti obuolių pyragai, šventės dalyviai buvo kviečiami pasisvečiuoti kiemeliuose ir vaišinami išmoningai pagamintais patiekalais, pasitelkiant derliaus gėrybes ir, žinoma, šventės žvaigždę – obuolį.
Neatsiejama Obuolinių tradicija – mero sriuba, kurios šiemet buvo išdalinta daugiau nei 400 porcijų. Smalsuolius ir žiūrovus sutraukė ir jėgos išbandymai – galiūnų konkursas, atskleidęs stipriausius mūsų krašto vyrus. Šventėje buvo apdovanoti gražiausių sodybų puoselėtojai, o šventinę nuotaiką kūrė kapela „Šerkšnas“ ir charizmatiškasis Radži.
Šventės metu pagerbti ir ūkininkų sąjungos apdovanoti geriausi rajono ūkiai:
- Metų ūkis 2025 – Roma ir Arvydas Mockaičiai
- Metų ūkis 2025 – Giedrė ir Paulius Merčaičiai
- Metų ūkis 2025 – Domantas Balsevičius
Taip pat šventės metu įteikta Europos Parlamento nario Aurelijaus Verygos padėka Šakių rajono ūkininkų sąjungai ir jos pirmininkui Ignui Duobai. Apdovanojimą perdavė Europos Parlamento nario padėjėja Vaida Pranarauskaitė su kolegėmis.
„Zanavykų obuolinės“ dar kartą parodė, kad ši šventė – ne tik apie rudens gėrybes, bet ir apie kūrybą, bendrystę, tradicijų tęstinumą ir džiaugsmą būti kartu.