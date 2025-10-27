Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Kauno AVMI) informuoja, kad jau yra parengtos žemės mokesčio deklaracijos už 2025 metus, kurias privačios žemės savininkai – įmonės ir gyventojai – gali peržiūrėti prisijungę prie VMI Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) ir apie tai sulauks VMI pranešimų.
Tiems žemės savininkams, kurie nėra VMI elektroninių paslaugų vartotojai arba šiomis paslaugomis naudojasi, tačiau nenurodė savo el. pašto adreso, žemės mokesčio deklaracijos bus siunčiamos klasikiniu paštu. Šiemet žemės mokestį reikia sumokėti iki lapkričio 17 d.
Marijampolės savivaldybėje už 2025 m. apie 1,24 mln. eurų žemės mokesčio apskaičiuota 14,3 tūkst. žemės savininkų: apie 1 mln. eurų turi sumokėti gyventojai, beveik 217,5 tūkst. eurų – įmonės.
„Siekiame, kad žemės mokesčio sumokėjimas būtų kuo paprastesnis žemės savininkams. Daugeliui deklaracijos jau suformuotos ir prieinamos elektroninėse sistemose, o neturintiems prieigos informaciją išsiunčiame paštu. Tikime, kad procesas vyks sklandžiai ir gyventojai laiku atliks mokėjimus. Taip pat primenu, kad galioja ir išimtis – jei apskaičiuota mokėtina žemės mokesčio suma yra 2 eurai arba mažiau, tuomet žemės mokesčio deklaracija nesiunčiama ir žemės mokesčio mokėti nereikia“, – sako Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė.
Paprasčiausias būdas sumokėti mokestį – per Mano VMI. Taip pat galima atlikti mokėjimą bankiniu pavedimu nurodant žemės mokesčio įmokos kodą 3011, arba apsilankius pašto skyriuose, „MAXIMA LT“ kasose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose bei kitose mokėjimų įstaigose. Jei mokestį už kitą asmenį moka kitas žmogus, būtina nurodyti žemės savininko vardą, pavardę, asmens kodą ir įmokos kodą 3011.
Identifikavęsi „Mano VMI“ naudotojai, paskambinę telefonu +370 5 260 5060 ir pasirinkę žemės mokesčio temą, gali sužinoti mokėtiną sumą, terminus ir įmokos kodą automatiniu pranešimu, nelaukdami eilėje. Norintiems apsilankyti VMI aptarnavimo padaliniuose, būtina išankstinė registracija VMI svetainėje arba numeriu +370 5 260 5060. Individualios konsultacijos dėl žemės mokesčio apskaičiavimo taip pat teikiamos šiuo telefonu.
Visą aktualią informaciją apie žemės mokestį galima rasti interneto svetainėje www.vmi.lt, skiltyje „Domiuosi žemės mokesčiu“.