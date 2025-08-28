Marijampolė naujus mokslo metus pasitinka su aiškia kryptimi, telkiančiu bendruomeniškumu ir pasiryžimu judėti pirmyn. Kaip ir kasmet, švietimo, sporto bei kultūros įstaigų vadovai susitiko su savivaldybės vadovais pasidalyti pasiekimais, aptarti iššūkius ir kartu nubrėžti ateities gaires.
Šis susitikimas priminė paprastą, bet svarbią tiesą – Marijampolę stiprina žmonės. Mokytojai, treneriai, kultūros darbuotojai ir vadovai kiekvieną dieną dėl jaunimo, bendruomenės ir ateities. Jų darbas stiprina savivaldybę, kurioje kiekvienas gali jaustis svarbus, girdimas ir įtrauktas.
Švietimas čia išlieka kertiniu akmeniu – nuo ankstyvojo ugdymo iki brandos egzaminų, nuo naujų iniciatyvų iki pilietiškumo ugdymo. Sportas įgauna naują pagreitį, atnaujinama infrastruktūra, gerinama paslaugų kokybė. Kultūros įstaigos ir bibliotekos tampa dar atviresnėmis, moderniomis erdvėmis, kuriose jungiasi tradicijos ir nauji sprendimai, o bendruomenės kūrybiškumas randa savo vietą.
Sveikindamas susirinkusiuosius meras Povilas Isoda pasidžiaugė bendrais pasiekimais: „Mūsų įstaigos nuolat keičiasi ir gražėja. Praėjusiais metais nuveikta daug darbų, o šiais laukia dar daugiau iššūkių – nauji projektai, statybos, viešieji pirkimai. Tačiau svarbiausia, kad gebame dirbti kartu ir palaikyti vieni kitus. Linkiu, kad šie mokslo metai būtų ne tik sėkmingi, bet ir įkvepiantys tiek mokiniams, tiek pedagogams“.
Visa tai rodo, kad Marijampolė ne tik reaguoja į pokyčius, bet pati juos formuoja. Einama kryptingu keliu, jungiant istoriją su ateitimi, modernumą su bendryste. Čia kuriama aplinka, kurioje gera mokytis, kurti, sportuoti ir augti, drauge stiprinant Marijampolę kaip vietą, kurioje kiekvienas gali atrasti savo kelią.