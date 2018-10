4 svarbiausi Ingos Žuolytės mitybos patarimai būsimoms mamoms

Socialinių tinklų žvaigždė Inga Žuolytė – ne tik mitybos specialistė bei trenerė, ji ir būsimoji mama. Žinoma moteris neslepia – maistą visuomet rinkdavosi atsakingai, bet dabar tam skiria dar daugiau dėmesio. Kalbėdama apie savo ir kitų nėščiųjų mitybą ji nurodo keturis svarbiausius dalykus.

Nesiimti drastiškų pokyčių

„Mano mityba nuo prieš tai buvusios įprastos subalansuotos mitybos ypatingai nesiskiria. Iš tiesų, laukiantis mityba turėtų būti tokia, kokia ir buvo iki nėštumo – įvairi bei pilnavertė. Sveiką nėščiosios racioną sudaro liesa mėsa, balta žuvis, pieno produktai, daržovės bei vaisiai. Tiesa, produktus stengiuosi tinkamai apdoroti, nes nėštumo metu tai ypač svarbu”, – sako I. Žuolytė.

Pasak mitybos specialistės, besilaukiant reikia dvigubai daugiau geležies, folio rūgšties ir apie 15 proc. daugiau jodo nei įprasta. „Geležies turi cukinijos, žemuogės, vynuogės, moliūgai, kiaušinių tryniai, raudona mėsa, o folio rūgšties rasite bulvėse, špinatuose, pomidoruose, apelsinuose, žemuogėse. Be to, folio rūgštį kiekvienai besilaukiančiai rekomenduojama papildomai gerti pirmuosius tris nėštumo mėnesius”, – paaiškina būsimoji mama.

Nevalgyti už du

„Nėštumo metu kalorijų poreikis padidėja viso labo 200-300 kalorijų, tad tikrai nereikia valgyti už du. Taip išvengsite apsunkimo jausmo bei nereikalingų, papildomai priaugtų kilogramų. Juk paskutiniais neštumo mėnesiais, užaugus nėščiosios pilvukui, statesnė įkalnė ar kopimas laiptais ir taip tampa nemenku iššūkiu”, – tikina I. Žuolytė.

Žinoma moteris pasakoja kad, užuot didinus maisto kiekį, ji stengiasi kruopščiau atsirinkti valgomus produktus bei pataria prisiminti higienos taisykles. Pasak mitybos specialistės, atidumas mitybai ir higienai lemia gerą mamos savijautą bei sveikatą ir daro įtaką sklandesniam vaisiaus vystymuisi.

Baltymai – būtini

I. Žuolytė sako, kad baltymai užima svarbią vietą jos ir yra itin reikšmingi visų būsimųjų mamų racione: „Baltymai – pagrindinė vaisiaus, placentos, motinos audinių statybinė medžiaga, o pakankamas jų kiekis užtikrina tinkamą vaisiaus augimą”. Mitybos specialistė kaip geriausią baltymų šaltinį įvardina vištieną. Ją I. Žuolytė renkasi itin atsakingai: „Vištienos pasiūla prekybos centruose didelė, tačiau mažai kalbama apie jos kokybę. Norėčiau išskirti tų gamintojų produkciją, kuri užauginama be antibiotikų”.

Dėl per didelio antibiotikų suvartojimo žmogaus organizme formuojasi bakterijų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, o tai lemia mikroorganizmų gebėjimą išgyventi ar net daugintis veikiant antibiotikams. „Jeigu turite galimybę, rekomenduoju rinktis vištieną, kuri yra užauginta be antibiotikų. Taip nuo aukščiau įvardintos pasekmės apsaugosite tiek save, tiek ir savo vaikelį”.

Svarbu produktus rinktis atsakingai

Pasak I. Žuolytės, nėščiosioms svarbu ne tik teoriškai pilnavertė mityba. Kiekvienas net ir geriausiai popieriuje atrodantis mitybos planas gali būti ne visiškai naudingas mamos ir vaikelio organizmams, jei produktai pasirenkami neapgalvotai.

„Visos žinome, kad daržovės geriausios iš mamos daržo, tačiau ar atkreipiame dėmesį į tai, kokią mėsą perkame? Manymas, kad ūkininkų mėsa geriausia, nebūtinai yra teisingas, nes būtent turguose parduodama mėsa ne visada yra pati sveikiausia, mat nežinome, kaip ji buvo auginta. Tuo tarpu rinkdamiesi mėsą iš parduotuvės galime būti ramesni – gamintojai yra griežtai kontroliuojami atsakingų institucijų. O jei dar atkreipiame dėmesį į etiketes, turime galimybę pasirinkti sveikiausią įmanomą produktą.

Pavyzdžiui, rinkdamasi vištieną visada žiūriu, ar ji auginta be antibiotikų. Visai neseniai sužinojau, kad jei vištos savo gyvenimo metu buvo gydytos antibiotikais, jų mėsoje lieka nuo antibiotikų mutavusių ir šioms medžiagoms atsparių bakterijų, kurios patenka į mūsų organizmus ir taip patys galime tapti atsparūs. Tad rūpindamasi savo ir vaikelio sveikata visada perku tik be antibiotikų augintą vištieną. Ji ženklinama „Užauginta be antibiotikų” ženkliuku, kuriuo žymimi tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinti produktai”, – pasakoja I. Žuolytė.

Ingai Žuolytei antrina ir specialistai: „Visiškai be antibiotikų vištas augina vis dar nedaug paukštynų. Vis dėlto tokių, kurie rūpinasi žmonių sveikata, jau tikrai yra, tad Lietuvoje įsigyti be antibiotikų augintos vištienos tikrai įmanoma. Ką reiškia šis auginimas be antibiotikų? Vieną paprastą dalyką – kad vištos viso savo gyvenimo metu nesuserga ir jų neprireikia gydyti antibiotikais. Norint taip auginti vištas reikia nemažų investicijų užtikrinant pačias geriausias sąlygas vištoms: itin higieniškos aplinkos, kokybiško lesalo, tinkamo paros režimo”, – sako Saulius Petkevičius, paukštyno „Kekava” valdybos narys.