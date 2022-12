Artėjant gražiausioms metų šventėms norisi puoštis ne tik tobulu makiažu, bet ir sveika, švytinčia, jaunatviška oda. Pasirūpinkite tinkama odos priežiūra dabar, kad per šventes teliktų džiaugtis, šypsotis ir spindėti.

Švelniai valykite ir šveiskite veido odą

Norint džiaugtis švaria, gaivia oda, būtina ją tinkamai valyti ir šveisti. Oda tikrai neatrodys skaisti, jeigu ją dengs storas negyvų ląstelių sluoksnis. Be to, tinkamai valydami odą išvengsite nepageidaujamo kalėdinio spuogelio, o ir vertingi naudojamų serumų ir kremų ingredientai į nuvalytą bei atnaujintą odą gersis geriau.

Odai valyti rinkitės tinkamus odos tipui ir būklei prausiklius ar valiklius, kurie ne tik valytų, bet ir drėkintų bei saugotų apsauginį odos barjerą. Žiemą verčiau rinktis valomąjį balzamą, pienelį, sviestą ar aliejų, prausti odą drungnu (jokiais būdais ne karštu) vandeniu, o nuprausus nedelsiant pasitepti drėkinamuoju, maitinamuoju, apsauginį odos barjerą stiprinančiu serumu bei kremu. Odai šveisti puikiai tinka rūgštiniai šveitikliai su AHA (glikolio, pieno), BHA (salicilo) ir PHA (gliukonolaktono, laktobionine) rūgštimis. Šios rūgštys veiksmingai valo, skaistina, lygina odos tekstūrą ir šalina negyvas ląsteles.

Nešvarumus, riebalų perteklių ir makiažo likučius efektyviai pašalina stipriai valanti BIOCELL deguonies kaukė su aktyvintosiomis anglimis. Kaukė puikiai išvalo poras, skatina odos atsinaujinimą, gerina kraujotaką, atgaivina ir suteikia švytėjimo visiškai nesausindama ir nedirgindama odos.

Pasilepinkite drėkinamosiomis veido kaukėmis

Dėl šalčio, vėjo, sauso oro ir temperatūros kaitos žiemą oda neretai išsausėja, sudirgsta, ima šerpetoti. Kad šventinės nuotaikos negadintų nemalonus odos tempimo ar net niežėjimo jausmas, o makiažas gultų tobulai, svarbu odą intensyviai drėkinti, maitinti ir saugoti.

Jeigu nenaudojate drėkinamųjų, apsauginį odos barjerą saugančių serumų, dabar pats metas juos išbandyti. Siekiant maksimalaus rezultato, į kasdienę odos priežiūros rutiną taip pat verta įtraukti drėkinamąsias veido kaukes. Kaukių sudėtyje ieškokite intensyviai drėkinančių ingredientų: hialurono, glicerino, pantenolio, kolageno, riebalų rūgščių ir nebijokite prieš šventes naudoti jų dažniau, kad ir kasdien. Drėkinamosios BIOCELL kaukės sudėtyje esanti hialurono rūgštis puikiai atkuria odos drėgmės balansą, maitina, išlaiko odą elastingą ir skaisčią. Dažnesnis kaukės naudojimas labai greitai ir akivaizdžiai pagerina odos būklę ir padeda puikius pamatus šventiniam makiažui.

Įtraukite į rutiną retinolį ir vitaminą C

Siekiant ypatingo šventinio spindesio ir skaistumo, į grožio rutiną verta įtraukti ir sunkiąją artileriją – priemones su retinoliu ir vitaminu C. Retinolis laikomas auksiniu odos priežiūros standartu, nes skatina kolageno ir elastino gamybą, suteikia odai elastingumo, mažina smulkias raukšleles ir pigmentaciją. Vitaminas C – galingas antioksidantas, skatinantis kolageno sintezę, stiprinantis kapiliarų sieneles, stangrinantis, skaistinantis odą ir padedantis apsisaugoti nuo žalingo aplinkos poveikio: ultravioletinių spindulių, užteršto oro ir laisvųjų radikalų. Inovatyvi, liposominės technologijos dviejų žingsnių BIOCELL veido kaukė su retinoliu vakarui ir vitamino C serumas rytui efektyviai regeneruoja, skaistina, lygina odą, o dėl sudėtyje esančio liepų žiedų ekstrakto dar ir drėkina bei ramina odą. Tobulai tinka visiems, norintiems džiaugtis sveika, gyvybinga ir jaunatviškai švytinčia oda.

Skirkite dėmesio paakiams

Dėl prieššventinio streso ir smagių, sočių vakarėlių neretai kenčia paakiai. Sūrus, aštrus, saldus maistas, alkoholis ir miego trūkumas gali lemti paakių išsausėjimą, patamsėjimą ir patinimą. Specialiai šiai sričiai skirtos kaukės, skaistinamieji kremai ar kremai bei maskavimo priemonės su šviesą atspindinčiomis dalelėmis – puikus pasirinkimas, kai norisi greito ir įspūdingo rezultato.

BIOCELL bioceliuliozinė paakių kaukė su hidrolizuotu kolagenu ir hialurono rūgštimi veiksmingai atkuria paakių odos drėgmės balansą, maitina, lygina raukšleles ir suteikia elastingumo. Sudėtyje esantis ryžių sėlenų ekstraktas skaistina ir suteikia švytėjimo. Norint efektyviau sumažinti patinimą ir atgaivinti paakius, kaukę rekomenduojama šiek tiek atvėsinti. Prieš naudojimą ją galima palaikyti šaldytuve, tada rezultatas bus akivaizdžiausias.

Padėkite odai iš vidaus

Alkoholis išplauna iš organizmo maistines medžiagas ir dehidratuoja odą. Cukrus ardo kolageno ir elastino skaidulas ir „užkuria“ ląstelėse uždegiminius procesus. Per Kalėdas padauginę sūrių, saldžių, keptų, riebių patiekalų ir alkoholio, Naujuosius metus galite pradėti ne šventiškai spindinčia, o išsausėjusia, papilkėjusia, sujautrėjusia, spuogeliais pasipuošusia oda. Pasirūpinkite oda iš vidaus, rinkitės vertingą odai maistą ir gerkite daugiau nei įprastai vandens.