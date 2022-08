A lygos turo anonsas: „Sūduva“ vyksta į Jonavą

„Optibet A lygoje“ nuo penktadienio iki sekmadienio bus sužaistos penkerios 24-ojo turo rungtynės.

Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Riteriai“. Rugpjūčio 26 dieną 18 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 0:4

Turo įžanga taps dvikova Gargžduose, kur „Riteriams“ būtina iškovoti pergalę.

21 tašką turintys ir 8-oje turnyro lentelės vietoje žengiantys gargždiškiai, net ir nežaisdami pajėgiausios sudėties, kelia varžovams labai daug rūpesčių. Trys ankstesni „Bangos“ mačai namuose baigėsi lygiosiomis, nors buvo žaista ir su tokiais varžovais kaip Kauno rajono „Hegelmann“ ar Marijampolės „Sūduva“. Šį kartą Gargždų klubas neturi diskvalifikuotų žaidėjų, tačiau traumą besigydant Goncalo Vieirai, prie jo gali prisidėti ir Mauricio Pinto, praleidęs dvikovą Panevėžyje. Vis dėlto turėtų žaisti emocinis lyderis Robertas Vėževičius, tad „Bangai“ kovingumo atsirevanšuoti už du pralaimėjimus tikrai netrūks.

„Riteriai“ šiuo metu žaidžia prasčiausią atkarpą taškų atžvilgiu šiame sezone – patirti trys pralaimėjimai iš eilės ir nusileista buvo tiesioginiams konkurentams kovoje dėl medalių. Praretėjusi ir vasarą blankiai atrodanti gynybos linija sulaukė papildymo – į klubą atvyko Joao Williamas, kuris gali debiutuoti jau artimiausiame mače. Šis vidurio gynėjas labai pravers dėl to, jog dėl keturių geltonų kortelių diskvalifikuotas yra Akseli Kalermo. Iki rugsėjo 7-osios „Riteriams“ teks sužaisti su „Banga“ bei „Jonava“ – nelaimėjus šių dvikovų, per paskutines devynerias rungtynes bus labai sunku pavyti pagal prarastus taškus kiek pabėgusius konkurentus.

„Jonava“ – Marijampolės „Sūduva“. Rugpjūčio 27 dieną 17 val. Jonava, Jonavos miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 0:4

Į pirmą ketvertą sugrįžusi „Sūduva“ turi gerą galimybę dar labiau pagerinti savo situaciją.

Petro Kušlyko kariauna tampa vis labiau darnesnė ir su naujuoju desantu iš Ukrainos pakutena nervus net ir stipriausioms čempionato komandoms. „Jonavos“ pozityvu tapo tai, kad klubas muša įvarčius jau trejose pastarosiose rungtynėse ir vartininkas Augusto Vantomme neturi taip dažnai traukti kamuolio iš vartų tinklo kaip Martynas Matuzas. Jonavos ekipos šansai pavyti Telšių „Džiugą“ tampa vis labiau teoriniai, tačiau kovingą žaidimą namuose demonstruojanti komanda jau turi potencialo atimti taškus iš nekokią dieną turėsiančio varžovo – pažiūrėsime, ar juo taps „Sūduva“.

Marijampolės klubas į varžovų teritoriją atvyks nukraujavęs ir netektys labai jausis saugų linijoje. Dėl diskvalifikacijų mačą turės praleisti Giedrius Matulevičius ir Levanas Mačarašvilis, be to, dvikovoje su „Riteriais“ nepasirodė Olivier Rommensas, Vaidas Slavickas taip pat pastaruoju metu nerungtyniavo. „Sūduvos“ puolimas grįžus į čempionatą po Konferencijų lygos kovų yra labai banguotas, tačiau rezultatą sūduviečiai pasiekti sugeba – Miguelis Moreira tik sykį šiemet su Marijampolės klubu patyrė pralaimėjimą per beveik pusę viso sezono sužaistų rungtynių.

„Panevėžys“ – Telšių „Džiugas“. Rugpjūčio 27 dieną 19 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 1:0

Pozityvų rezultatą Šiauliuose pasiekęs „Džiugas“ sieks nutraukti nelaimėtų dvikovų seriją.

„Panevėžys“ po dviejų pralaimėjimų iš eilės įveikė „Bangą“ ir galėjo truputį lengviau atsikvėpti – panevėžiečiai pagal prarastus taškus yra vis dar antri. Jeigu Aukštaitijos sostinės komanda nugalės, tai būtų 14-asis laimėjimas ir po šio būtų galima priartėti netgi prie abiejų aukščiau turnyro lentelėje esančių varžovų. „Panevėžys“ per pastaruosius du mačus puolime atrodo gana grėsmingai, tačiau šeštadienį žaisti negalės diskvalifikuotas Ariagneris Smithas, visgi, tai gera proga apie save priminti buvusiam „Džiugo“ puolėjui Nasko Milevui bei naujokui Adnanui Bašičiui.

Gana negilia sudėtimi besiverčiantys džiugiečiai turės du diskvalifikuotus žaidėjus – Yudai‘ų Koike ir Periclesą, be to, ankstesniame mače nežaidė Vincentas Šarkauskas, Martynas Vasiliauskas, Tomas Rapalavičius, Edgaras Žarskis, Domantas Šluta bei Konstantinas Šulcas. Vis dėlto net ir tokiomis aplinkybėmis „Džiugas“ Šiauliuose demonstravo charakterį ir dėka Leonardo Antonio dublio pasiekė tašką. Jeigu visi šie žaidėjai negalės padėti komandai ir Panevėžyje, svečių laukia ne pats lengviausias vakaras, nors visos akistatos iki spalio 1-osios vyks su dėl medalių kovojančiais oponentais.

„Šiauliai“ – „Kauno Žalgiris“. Rugpjūčio 28 dieną 17.55 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 0:1

Rungtynes iš Šiaulių nuo 17.30 val. bus transliuojamos TV6 kanalu.

Per pastarąsias ketverias rungtynes sykį nugalėję šiauliečiai kurį laiką koja kojon žengia su „Kauno Žalgiriu“ – abiejų šių klubų sąskaitoje yra po 34 taškus. Čempionato debiutantai, realu, kad visą likusį pirmenybių trečdalį versis žais be traumą patyrusio Luko Paukštės, tad visą sezoną savo šanso laukęs Gustas Baliutavičius turės galimybę debiutuoti „Optibet A lygoje“. Šeimininkams taip pat negalės padėti diskvalifikuotas Deividas Šešplaukis, tačiau sekmadieniui sudėtis bus gilesnė, tad „Šiauliai‘, vedami vyr. trenerio Mindaugo Čepo, darys viską, jog kauniečiai turnyro lentelėje nuo jų neatitrūktų.

„Kauno Žalgiris“ derbyje pergalės neiškovojo ir šią savaitę pradės itin svarbią seriją dvikovose prieš 7–9 vietas užimančias komandas. Jei atkarpos metu pavyks nė karto nesuklupti, Roko Garasto treniruojamas klubas turėtų pakilti iš 6-osios vietos ir būti gana netoli pirmojo ketverto. Visgi šiemet šiauliečių gynybą „Kauno Žalgiriui“ pavyko palaužti tik kartą, o sekmadienį grumtis teks be diskvalifikuoto Michaelo Thuique. Tiesa, tai gali tapti puikia proga Nerijui Valskiui, kuris anksčiau du kartus pasirodydavo po keitimo ir dabar turėtų sulaukti ilgesnių minučių.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugpjūčio 28 dieną 19 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:2, 1:2

Turą užbaigs dviejų čempionatų lyderių kaktomuša Kaune.

„Hegelmann“ ekipa jau kurį laiką arba laimi, arba sužaidžia lygiosiomis, net ir rungtyniaudama be Augustino Klimavičiaus, Viliaus Armanavičiaus ar ne taip seniai iš rikiuotės iškritusio Luko Čerkausko. Mėlynai balti dar kartą parodė, kiek potencialo turi puolime – dabar rezultatyvumo estafetę perima Lazaras Sajčičius ar Salifas Cisse, o vidurio gynėjai baudžia varžovus standartinių padėčių metu. Šiame mače žaisti negalės diskvalifikuotas Thompsonas Gavi, tiesa, jo spragą, net ir turint kuklią rotaciją, tikrai pavyks deramai užkamšyti. Be to, komandos gretos pasipildė sugrįžusiu vidurio gynėju Viliumi Armalu.

„Žalgiris“ ketvirtadienį baigė aštuonerių rungtynių seriją Europos turnyrų atrankos varžybose. Deja, itin apmaudžiu būdu buvo praleistas įvartis 120-ąją minutę ir Razgardo „Ludogorec“ klubas buvo užleistas į Europos lygos grupių etapą. Po tokio smūgio tikrai bus nelengva atsitiesti, realu, kad pamatysime išties nemažai pakeistų žaidėjų – daugiau laiko turėtų gauti ketvirtadienį nežaidę du lietuviai – Saulius Mikoliūnas bei Donatas Kazlauskas. Septynias pergales iš eilės iškovojusiam „Žalgiriui“ bus labai sunku pratęsti jų seriją, tačiau jei tą pavyks padaryti – turnyro lentelės viršūnėje bus jaučiamasi dar saugiau.