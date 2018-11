Analogų neturintis belaidis dulkių siurblys „Bosch BCS1TOP“: apžvalga

Šios apžvalgos herojus – „Bosch Unlimited“ serijos belaidis dulkių siurblys „BCS1TOP“, kuris komplektacijoje esančių dviejų 3Ah baterijų ir greitojo įkrovimo įkroviklio dėka pasižymi praktiškai neriboto veikimo laiku. Panagrinėkime detaliau šio dulkių siurblio galimybes ir ypatumus.

Dizainas ir funkcijos

„Unlimited“ serija yra „Bosch“ 18 V „Power for All“ sistemos dalis. Šios sistemos esmė yra ta, kad vienas akumuliatoriaus ir įkroviklio komplektas tinka visiems sistemos 18 V įrankiams: nuo belaidžių gręžtuvų ir sodo įrankių iki „Bosch BCS1TOP“ dulkių siurblio. Beje, dabar pirkdami Varle.lt šį belaidį dulkių siurblį dovanų gausite akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą „Bosch PSR 18 LI-2“ (be baterijų ir įkroviklio) ir galėsite patys išbandyti bei įsitikinti, kaip patogu ir ekonomiška naudotis „Powe for All“ sistemos privalumais ir tas pačias baterijas naudoti skirtinguose įrenginiuose.

https://www.youtube.com/watch?v=3HFwHGlWKVQ

Kaip jau buvo minėta, dulkių siurblio komplektacijoje yra 3Ah baterijos ir greitojo įkrovimo įkroviklis. Šis komplektas lemia neribotą įrenginio veikimo laiką: kol kraunama viena baterija, galima laisvai naudotis dulkių siurbliu pasitelkiant antrą akumuliatorių. Normaliame režime „Bosch BCS1TOP“ veikia iki 1 val., o įkroviklis bateriją pilnai įkrauna maždaug per 55 min. „Bosch BCS1TOP“ pasižymi tipiniams rankiniams dulkių siurbliams forma su kotu. Jis turi gale įmontuotą pistoleto tipo rankenėlę su spyruokliniu valdymu, kompaktišką lizdą baterijai įdėti ir 0.4 l dulkių konteinerį. Korpuso viršuje yra įjungimo/išjungimo (on/off) jungiklis. Ant rankenėlės rasime „Turbo“ mygtuką. Reikėtų pažymėti, kad turbo režimas tikrai paspartina siurbimą, tačiau taip pat lemia, kad baterija greičiau išsikrauna.

Lyginant su konkurentais, čia turime neįprastą filtro sprendimą. „Bosch BCS1TOP“ pasižymi viengubu filtro bloku, o ne kaip konkurentų modeliai daugiaskluosniais filtrais iš popieriaus, putplasčio, tinklelio ir polistirolo. Filtro įdėklas su Pure Air membrana yra higieniškas ir pasak gamintojo pagauna 99.9% dalelių. Pasukant raudoną „RotationClean“ vadinamą rankeną, filtrą labai paprasta ištraukti ir išvalyti. Tiesa, filtras nėra plaunamas. Dulkių konteinerį taip pat labai paprasta išimti ir ištuštinti.

Su baterija ir dulkių konteineriu pagrindinis dulkių siurblio korpusas sveria tik 1.8 kg. Bendras įrenginio svoris siekia 2.9 kg. Tai tikrai lengvas ir manevringas dulkių siurblys, su kuriuo tvarkytis namuose ne tik labai patogu, bet ir malonu.

Priedai

Komplektacijoje yra juodas greitojo įkrovimo įkroviklis. Mirksinti žalia lemputė reiškia, kad vyksta įkrovimas. Kai baterija būna pilnai įkrauta, užsidega žalia lemputė. Deganti raudona lemputė praneša, kai baterija yra per karšta įkrovimui. Tokiu atveju suaktyvinamas aušinimo režimas, kurio metu iki 20 min. prieš įkrovimą pradeda automatiškai veikti ventiliatoriai.

Komplektacijoje rasime universalų ritininį kilimų ir kietų paviršių antgalį, kuris nėra nei per didelis nei per sunkus, todėl judėti po kambarį tikrai patogu. Taip pat pridedamas vienas kombinuotas antgalis, kuris tinka norint išsiurbti sunkiai pasiekiamas vietas. Metalinis dulkių siurblio kotas gerokai praplečia įvairių vietų pasiekiamumą. Beje, kaip jau buvo minėta anksčiau, dabar įsigydami „BCS1TOP“ dulkių siurblį Varle.lt be standartinės komplektacijos dovanų dar gausite akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą „Bosch PSR 18 LI-2“, kurį galėsite naudoti su tomis pačiomis baterijomis, kurios pridedamos prie dulkių siurblio.

Įkrovimo ir veikimo laikas

Komplektacijoje esančios dvi baterijos yra nepaprastai kompaktiškos ir lengvos. Iš tikrųjų labai daug biudžetinės klasės belaidžių dulkių siurblių būna aprūpinta 1.5Ah arba 2Ah baterijomis, kurios yra didelės ir sunkios. Varle.lt apžvalgos herojus šiuo aspektu yra išimtis. Pilnai įkrauti vieną bateriją užtrunka apie 55 min. Iš tikrųjų nepertraukiamai naudojantis dulkių siurbliu testavimo metu, baterija pademonstravo ilgesnį autonominio veikimo laiką nei deklaruoja gamintojas – net 89 min. normaliame režime be elektro šepečio ir 9 min. turbo režime su elektro šepečiu. Pusantros valandos belaidžio dulkių siurbimo su viena baterija, o jas, nepamirškime turime dvi. Taigi 3 valandos nepertraukiamo dulkių siurbimo be jokių laidų! Panašu, kad turime naują rekordą šioje srityje. Net ir naudojantis dulkių siurbliu normaliame režime su elektro šepečiu turime apie valandą nepertraukiamo veikimo. „BCS1TOP“ yra tikrai šiuo metu rinkoje autonominio veikimo prasme analogų neturintis belaidis dulkių siurblys.

Reikėtų pažymėti, kad normaliam režimui būdinga nedidelė siurbimo galia , todėl tikėtina dauguma naudotojų kasdieniams valymams rinksis kad ir trumpai veikiantį, bet kur kas efektyvesnį turbo režimą. Žinoma, 7–9 min. nėra daug bendram namų siurbimui, tačiau nepamirškime, kad turime dar vieną bateriją.

Triukšmo lygis

„Bosch“ gerokai padirbėjo su šiuo dulkių siurblio greitu varikliu, oro srautu ir triukšmo slopinimu, todėl galima teigti, kad tai yra vienas tyliausių belaidžių dulkių siurblių rinkoje.Normaliame režime be elektro šepečio fiksuojamas 65 dB lygio triukšmas. Tai žymiai mažesnė reikšmė nei būdinga premium klasės konkurentams. Su šiuo dulkių siurbliu galima organizuoti naktinius dulkių siurbimus ir nebijoti prižadinti kaimynų. Turbo režime turime 71 dB triukšmo lygį, kuris taip pat reiškia, kad tai neįtikėtinai tylus įrenginys. Labai daug modelių pasižymi didesniu triukšmu esant mažesniems galingumo nustatymams nei mūsų apžvalgos herojus turbo režime.

Kilimų ir kietų grindų valymas

„Bosch BCS1TOP“ turi du dulkių siurbimo režimus: normalų ir turbo. Varle.lt dulkių siurblių specialistų teigimu, paprasčiau juos galima apibūdinti, kaip silpną ir efektyvų režimą.

Normalus režimas tinkamiausias lengvam dulkių siurbimui, kuriam nereikia didelio galingumo. Turbo režimas yra visai kita istorija. Čia siurbimo galia ir oro srautas ko gero dvigubai didesni nei normalaus režimo metu. Kietų grindų valymui efektyviausia rinktis turbo režimą. Išbarstytas ant grindų avižų kruopas šis dulkių siurblys greitai surenka vos po vieno pravedimo. Atliekant tą patį normaliame režime – rezultatai prastesni, ne visos kruopos surenkamos iškart. Kilimų valymas taip pat greitas ir tikslus – turbo režime, šiek tiek ilgesnis – normaliame režime, mat reikia atlikti kelis kartojimus. Iš tikrųjų silpnokas normalaus režimo galingumas yra ko gero vienintelis šio įrenginio trūkumas. Varle.lt dulkių siurblių specialistų manymu,normalaus režimo rezultatai labiau džiugintų, jei gamintojas sumažintų autonominio veikimo laiką, tačiau pridėtų daugiau siurbimo galios.

Kaip šis „Bosch“ dulkių siurblys susitvarko su gyvūnų kailiu? Nuo kietų paviršių kailį labai paprasta pašalinti naudojantis įrenginiu normaliame režime, siurbiant nuo kilimų – efektyviau rinktis turbo režimą, tačiau tai labiau priklaso nuo kilimo šerelių dydžio. Bendrai, rezultatai nenuvilia ir kailis pašalinamas tiksliai ir greitai.

Apibendrinimas

Apibrendrinant reikėtų išskirti šio įrenginio privalumus – jų tikrai daug. Plati komplektacija ir praktiška dovana, ilgas nepertraukiamo veikimo laikas dviejų baterijų dėka, didelė siurbimo galia turbo režime, tylus veikimas ir kompaktiškas bei lengvas dizainas.