Kalvarijos savivaldybės gyventojai sulaukė nerimą keliančios informacijos – nuo 2025 m. rugsėjo 1-osios vietinio susisiekimo autobusų maršrutų į Marijampolę skaičius gali būti drastiškai sumažintas.
Į Marijampolę ir atgal nuo rugsėjo kasdien keliaus daugybė Kalvarijos ir aplinkinių kaimų mokinių. Be to, šiuo maršrutu reguliariai naudojasi ir darbingo amžiaus žmonės, kuriems viešasis transportas yra pagrindinis susisiekimo būdas. Gyventojai pabrėžia, kad bet koks maršrutų mažinimas gali sukelti chaosą, nes daugelis neturės alternatyvių būdų pasiekti mokyklas ar darbą.
„Sūduvos gido“ redakcijai Kalvarijos savivaldybės vicemerė Vaida Skuolienė teigė, kad autobusų tvarkaraščiai Kalvarijos savivaldybėje bus keičiami mero potvarkiu, bet kol kas jokių pakeitimų nėra atlikta.
Tuo pat metu Kalvarijos savivaldybės Taryba priėmė istorinį sprendimą – nuo rugsėjo 1-osios visoje savivaldybėje viešasis transportas taps nemokamas. Šis sprendimas siekia skatinti viešojo transporto naudojimą, palengvinti gyventojų susisiekimą ir sumažinti socialinę atskirtį.
Nepaisant tokio sprendimo, gyventojai vis tiek nerimauja dėl galimo maršrutų mažinimo. Sunerimę keleiviai jau žada kreiptis ne tik į Savivaldybės vadovus, bet ir į žiniasklaidą, siekdami užtikrinti, kad kasdienis susisiekimas tarp Kalvarijos ir Marijampolės nesutriktų.
Gyventojai tikisi, kad savivaldybė pateiks aiškius tvarkaraščius ir užtikrins pakankamą autobusų skaičių, kad būtų patenkinti visų – moksleivių, darbuotojų ir kitų keleivių – poreikiai.
Šiuo metu situacija yra neaiški, tačiau akivaizdu, kad viešojo transporto ateitis Kalvarijos savivaldybėje tampa viena opiausių gyventojų kasdienio gyvenimo problemų, kuriai reikia skubaus sprendimo.