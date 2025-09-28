Šiuolaikinėje odontologijoje dantų implantai yra vienas pažangiausių būdų atkurti prarastus dantis. Jie pacientams užtikrina patogumą ir puikią estetinę išvaizdą, o ilgaamžiškumu su implantais negali varžytis joks kitas protezavimo metodas. Vis dėlto tarp pacientų vis dar sklando įvairių mitų apie šį prarastų dantų atkūrimo metodą. Vienas jų – implantai tinka tik jauniems pacientams, juos iš tikrųjų gali naudoti tik nedaugelis. Nors kiekvieno paciento burnos sveikatą odontologas vertina individualiai, bendruoju atveju galima sakyti priešingai – implantai tinka kone visiems. Šiame straipsnyje paaiškinsime tai išsamiau.
Dantų implantai išties leidžia susigrąžinti šypseną
Priešingai nei fiksuoti ar išimami protezai, dantų implantai atlieka danties šaknies funkciją. Šis iš pirmo žvilgsnio ne toks jau ir didelis skirtumas lemia labai daug. Visų pirma, prarastų dantų atkūrimas implantais nereikalauja atlikti jokių veiksmų su gretimais sveikais dantimis, jų nereikia net šlifuoti. Dėl prarasto danties šaknies funkcijos atkūrimo burnoje tolygiai pasiskirsto jėgos kramtymo metu, o tai reiškia, kad dantys ir dantenos dirba taip, kaip ir iki danties praradimo. Tai labai svarbu, nes leidžia užtikrinti gerą burnos ertmės sveikatą ir tausoti sveikus dantis.
Implantais atkurti dantys atrodo ir burnoje yra jaučiami labai natūraliai. Daugelis pacientų juokauja, kad implantuoti dantys yra tarsi jų pačių. Ir iš tikrųjų – dantų implantai leidžia pamiršti dantų praradimo problemą, nes jų priežiūra yra lygiai tokia pati kaip ir natūralių dantų.
Dantų implantai – universalus sprendimas dantis praradusiems pacientams
Kaip prarastų dantų atkūrimo metodas, dantų implantai yra universalūs ir tinka daugeliui pacientų. Naudojant vieną implantą gali būti atkuriamas tiek vienas, tiek keli gretimi dantys, o esant didesniam netektų dantų skaičiui prie implantų tvirtinamas viso lanko protezas. Tai fiksuoti, neišimami dantų protezai, kurie suteikia natūralių dantų pojūtį.
Vis dėlto yra tam tikrų indikacijų, dėl kurių dantų implantai pavieniais atvejais gali netikti. Viena jų – paciento žandikaulio kaulo aukštis ir tankis. Jei pacientas seniai prarado nuosavus dantis ir jų neatkūrė, šių prarastų dantų pozicijoje pradeda nykti žandikaulio kaulas. Trūkstant žandikaulio kaulo tankio ar aukščio, dantų implantai negali būti tinkamai įsriegti.
Tokiais atvejais atliekama kaulo augmentacija (priauginimas), po jos susidaro pakankamai kaulo gylio dantų implantų sriegimui. Deja, tam tikrais atvejais – tuomet, kai tušti tarpai dantų eilėje buvo pernelyg ilgai – kaulo augmentacija nėra įmanoma. Tuomet pacientams siūloma alternatyva – išimami dantų protezai. Nors jie neturi danties šaknį keičiančios atramos (implanto), kokybiškai ir profesionaliai pagaminti dantų protezai pilnai atkuria dantų funkciją.
Kada gelbsti kaulo augmentacija?
Kaip minėjome anksčiau, nepaisant kai kurių sudėtingų sveikatos būklių (širdies, kraujagyslių ligos, diabetas), dantų implantai tinka daugeliui žmonių. Kaulo augmentacija gerokai padidina pacientų, kuriems gali būti sriegiami implantai, skaičių.
Kaulo priauginimas dažniau atliekamas vyresniame amžiuje, o tai dar viena priežastis neatidėlioti prarastų dantų atkūrimo procedūros.
Nors skamba sudėtingai, dantų augmentacija atliekama su sedacija (daline nejautra), todėl pacientui sukelia minimalų diskomfortą. Daliai pacientų kaulo augmentacija atliekama kartu su dantų implantacija, vienos procedūros metu. Pacientams, kurių žandikaulio kaulas sunykęs stipriau, pirmiausiai priauginamas kaulas, o dantų implantai sriegiami po pusmečio. Toks gydymas užtikrina ilgalaikį rezultatą, kokybišką kramtymą, puikią dantų estetiką.