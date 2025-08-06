Stogo santvaros – konstrukcinis karkasas, kuris laiko visą stogo svorį. Jos turi atlaikyti ne tik dangos, bet ir sniego, vėjo, o kartais net saulės kolektorių apkrovas. Kai santvaros pasensta, supūva ar buvo netinkamai suprojektuotos, gali prireikti jų keitimo. Bet čia kyla esminis klausimas – ar galima jas pakeisti neišardžius viso stogo?
Trumpas atsakymas: galima, bet tik tam tikrais atvejais ir su profesionalų pagalba. Išsamiau – žemiau.
Kada iš viso reikia keisti santvaras?
Stogo santvaras keisti reikia rečiau nei stogo dangą, tačiau tam tikros situacijos verčia imtis rimtų darbų.
- Santvaros pažeistos puvinio, grybelio ar vabzdžių.
- Mediena deformuota arba sutrūkinėjusi.
- Konstrukcija per silpna – dažna senų namų problema.
- Keičiama stogo forma, kampas ar planuojama įrengti palėpę.
Stogdengys Julius, dirbantis su tokiais projektais jau 15 metų, sako: „Jei santvaros pavojingos – delsti negalima. Matęs ne vieną stogą, kur sijos lūžo po stipresnio sniego. Ir dar gyventojas pyksta, kad niekas neįspėjo“.
Ar įmanoma tai padaryti be viso stogo griovimo?
Taip, technologiškai įmanoma keisti santvaras etapais, neišardant viso stogo iš karto, tačiau tai reikalauja tikslaus inžinerinio parengimo. „Tai ne tas pats, kas keisti čerpes ar skardą. Reikia laikinai perimti stogo svorį, sutvirtinti konstrukciją, dažnai naudoti stropus, sijas ar atramas iš vidaus. Tai tikrai ne „DIY“ projektas,“ – pabrėžia Julius.
Procesas dažniausiai vyksta taip:
- Paruošiamas laikinas atraminis karkasas viduje arba iš išorės.
- Išardoma viena stogo dalis (pvz., 1/3), pašalinama sena santvara.
- Sumontuojama nauja santvara, viskas tvirtinama.
- Procesas kartojamas su kita stogo dalimi.
Tokiu būdu išvengiama viso stogo išardymo vienu metu, o tai leidžia gyventi pastate net darbų metu.
Kada negalima keisti tik dalies?
Yra atvejų, kai keisti tik dalį santvarų – pavojinga arba neefektyvu. Pavyzdžiui:
- Kai visa konstrukcija vienodai nusilpusi.
- Kai planuojama iš esmės keisti stogo formą (pvz., iš šlaitinio į dvišlaitį).
- Kai stogas nėra simetriškas – tuomet konstrukcija privalo būti vientisa.
„Jei viena pusė nauja, kita sena – visa apkrova tenka naujai pusei. Per porą metų turėsi kreivą stogą, arba dar blogiau – įtrūkimus sienose. Konstrukcija turi „kvėpuoti“ vienodai,“ – įspėja Julius.
Ką būtina žinoti prieš pradedant darbus?
Prieš keičiant stogo santvaras, būtina turėti bent minimalų konstrukcinį projektą arba statybininko skaičiavimus. Tai ne tik formalumas – nuo to priklauso saugumas.
Julius rekomenduoja:
- Nevertinti „iš akies“. Jei nežinai medienos būklės, pasitelk specialistą ar statybos inžinierių.
- Naudoti tik džiovintą, C24 klasės medieną, kitaip iš karto gali prasidėti deformacijos.
- Atkreipti dėmesį į laikino stogo apsaugą, kad per lietų nesugadintum šilumos izoliacijos ar vidaus apdailos.
- Skaičiuoti visą projektą iš naujo, jei ant stogo bus saulės jėgainė, didelė stogo langų sistema ar kita papildoma apkrova.
Ar tai apsimoka?
Konstrukcijų keitimas – ne pigus darbas. Vien tik santvarų medžiagos gali kainuoti 1 500–3 000 Eur, priklausomai nuo stogo dydžio. Dar tiek pat – montavimo darbai, tačiau tai ilgalaikė investicija į saugumą.
„Yra klientų, kurie nori tik pakeisti dangą, bet pamatai, kad santvaros – supuvusios. Tokiais atvejais sakau: arba darot viską teisingai, arba iš viso nedengiat. Nes dangos keitimas ant supuvusio karkaso – pinigų išmetimas,“ – sako Julius.