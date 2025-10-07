Kiekvienas vaikas nusipelno augti šeimoje – saugioje, mylinčioje, kurioje jis jaučiasi laukiamas ir svarbus. Deja, yra vaikų, kurie netenka tėvų globos. Tokiu metu jų gyvenime ypatingą vietą gali užimti globėjai (rūpintojai), įtėviai ar budintys globotojai.
Globa ar įvaikinimas – tai dovana, kuri keičia gyvenimus. Vaikas gauna galimybę patirti rūpestį, meilę, kasdienį paprastą šeimos gyvenimą, o suaugusieji – atrasti naujus džiaugsmus, dalintis šiluma ir kurti prasmingą ryšį.
Kartais vaikui tenka palikti nesaugią aplinką savo biologinėje šeimoje. Jam labai svarbu kuo greičiau atsidurti pas žmones, galinčius apkabinti, nuraminti, suteikti saugumą. Čia ypatingą vaidmenį atlieka globėjai ir budintys globotojai. Jie yra tie, kurie ištiesia ranką, kai jos labiausiai reikia.
Marijampolėje veikia Globos centras, kuriame vykdomi globėjų ir įtėvių mokymo bei konsultavimo (GIMK) programos mokymai. Jų metu kartu su specialistais būsimieji globėjai ir įtėviai gali įsivertinti savo galimybes, gauti žinių, paramos ir pasirengti priimti vaiką į savo šeimą. Globos centro komanda taip pat nuolat padeda globėjams, įtėviams, budintiems ar nuolatiniams globotojams, teikia konsultacijas ir emocinę paramą.
Jei širdyje kirba mintis, kad galėtumėte padovanoti vaikui šeimą – kviečiame žengti pirmą žingsnį.
Globos centras įsikūręs Marijampolėje, Vytauto g. 17
Tel. 0 673 49 843
El. paštas: [email protected]
Daugiau informacijos rasite čia: https://mspc.lt/paslaugos/globos-centras/