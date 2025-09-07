Dar 2023 m., Šakių rajono savivaldybės vadovams lankantis seniūnijose, Baltrušių gyventojai išreiškė didelį poreikį įrengti pėsčiųjų perėją prie vietinės parduotuvės. Gyventojai akcentavo, kad kelias, einantis per gyvenvietės vidurį, faktiškai padalina ją į dvi dalis – todėl saugi perėja yra būtina ne tik patogumui, bet ir kasdieniam gyventojų saugumui užtikrinti.
Kadangi minėtoje vietoje esantis kelias priklauso valstybei ir yra prižiūrimas AB „Via Lietuva“, savivaldybė kreipėsi į šią įmonę dėl perėjos įrengimo. Po ilgų derybų buvo gautas tik toks sutikimas – perėją galima įrengti, tačiau savivaldybė tai turi daryti savo lėšomis.
Atsižvelgiant gyventojų poreikius ir, gavus „Via Lietuva“ leidimą, savivaldybė iš savo biudžeto inicijavo bei pradėjo pėsčiųjų perėjos prie parduotuvės Baltrušiuose įrengimo darbus.
Dėkojama Baltrušių kaimo gyventojams už įsitraukimą ir tikimasi, kad perėja pagerins eismo saugumą šiame kelio ruože.