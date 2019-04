Belaidės ausinės „Xiaomi Mi AirDots Pro“: pigesnė „AirPods“ alternatyva? APŽVALGA

Diena, kai „Apple“ pristatė savo pirmąsias (ir kol kas vieninteles) belaides „AirPods“ ausines padalino pasaulio gyventojus į dvi puses: tuos, kurie naudojasi tradicinėmis laidinėmis ausinėmis ir tuos, kurie užsidegė išbandyti belaidžių ausinių siūlomą patogumą. Į kovą su laidais įsijungė daugybė ausinių gamintojų, „Xiaomi“ taip pat. Varle.lt ausinių specialistai apžvelgė „Xiaomi Mi AirDots Pro“ produktą.

Komplektacija

Iš tikrųjų ant pakuotės matome, kad tikrasis ausinių pavadinimas atrodo taip: „Mi True Wireless Earphones“, tačiau internete populiaresnis yra „Xiaomi AirDots Pro“ pavadinimas. „Xiaomi Mi AirDots Pro“ ausinės parduodamos nedidelėje baltai-mėlynos spalvos dėžutėje. Komplektacija yra pakankamai standartinė. Dėžutėje be „Xiaomi AirDots“ ausinių rasime 3 poras silikoninių ausinių antgalių, įkrovimo dėklą, USB-USB-C laidą ir instrukciją.

Dizainas

„Xiaomi Mi AirDots Pro“ pagamintos iš balto plastiko. Viena ausinė sveria tik 5,8 g. Įkrovimo dėklas sveria 58 g ir yra labai kompaktiškas. Iškart galima pastebėti, kad šios ausinės labai panašios į „Apple AirPods“ modelį. Galinė ausinių dalis turi sidabrinį paviršių, tai jutiklinė dalis.

Tiek ausinių, tiek įkrovimo dėklo kokybė tikrai nebloga, be kažkokių aštrių kampų. Ant abiejų ausinių šonų yra jutikliniai valdymo mygtukai, kurie nepaisant savo dydžio, yra pakankamai patogūs. Šalia kanalinio silikoninio dėklo ant kiekvienos ausinės yra infraraudonųjų spindulių optinis jutiklis, kuriuo nustatoma, ar ausinė yra ausyje. Kai ausinės išimamos iš ausų, pristabdoma muzika, tačiau jas vėl įstačius į ausis, ji tęsia grojimą. Tai iš tikrųjų patogus sprendimas.

Ant kiekvienos ausinės šono yra papildomas mikrofonas, reikalingas aktyviai triukšmo slopinimo sistemai. Pokalbių mikrofonas yra išdėstytas kiekvienos ausinės korpuso apačioje. Čia taip pat yra ir kontaktinė bazė įkrovimui dėkle.

Ausinės turi silikoninius antgalius, kurie laiko ausines ausyse. Įkrovimui ir ausinių laikymui yra skirtas specialus baltas plastikinis dėklas. Jo apačioje yra numatytas įkrovimui USB-C lizdas. Jis leidžia įkrauti ne tik ausines, bet ir integruotą į dėklą bateriją.

Integruotas mikrofonas

Ausinės turi mikrofoną, kuris prijungus jas prie telefono, veikia tikrai nepriekaištingai. Naudojantis diktofonu ir kalbant įprastu tonu, garso įrašymo rezultatai labai kokybiški kaip tokiam mažam įrenginiui. Tiesa, prijungus ausines prie kompiuterio ir ištestavus mikrofono veikimo kokybę, jau galima pastebėti, kad garso įrašymo kokybė kur kas prastesnė. Akivaizdu, kad „Mi AirDots Pro“ nėra skirti naudojimui su kompiuteriais.

Garso kokybė ir patogumas

Ausinės pasižymi A2DP Bluetooth V4.2 protokolu ir yra suderinamos su „iOS“ ir „Android“ įrenginiais. „Xiaomi AirDots Pro“ lengvai ir patogiai įsideda į ausų kanalus ir stabiliai juose laikosi. Tikrai nereikia bijoti, kad pakračius galvą, ausinės iškris. Bendrai garsas ausinėse skamba labai gerai. Garsas yra subalansuotas, su pakankamu aukštų ir vidutinių dažnių kiekiu. Taip pat viskas gerai ir su žemaisiais tonais, jų čia lygiai tiek, kiek reikia. Vertėtų pabrėžti, kad „Xiaomi AirDots Pro“ palaiko stereo garsą ir yra aprūpinti išmanaus triukšmo slopinimo funkcija. Pagamintos iš kompozitinės medžiagos membranos dėka garso iškraipymų praktiškai nesijaučia esant net ir maksimaliems garsumo nustatymams.

Visas ausinių valdymas įgyvendinamas bakstelėjimais per jutiklinę jų dalį. Dvigubas bakstelėjimas per bet kurią ausinę įeinančio skambučio metu – leidžia atsiliepti, o pokalbio metu – padėti ragelį. Dvigubas bakstelėjimas per kairės pusės ausinę – iškviečia balso asistentą, o per dešinę – įjungia arba pristabdo muziką. Jeigu į ausis turime įsidėję tik vieną ausinę, dvigubas bakstelėjimas yra skirtas tik muzikos valdymui. Kai ausyse yra dvi ausinės – palaikydami tris sekundes pirštą ant jutiklinio skydelio, galima įjungti aktyvaus triukšmo slopinimo režimą, kuris aktualus klausantis muzikos triukšmingose aplinkose. Pasak Varle.lt ausinių specialistų, ko gero didžiausias „Xiaomi AirDots Pro“ trūkumas yra tas, kad čia nėra garsumo valdymo bei nėra numatytas muzikos takelių perjungimas.

Autonominio veikimo laikas

Autonominis „Xiaomi Mi AirDots Pro“ veikimo laikas atitinka tą, kurį nurodo gamintojas. Esant vidutiniams garsumo nustatymams, 40mah talpos baterijos užtenka maždaug 2–3 muzikos klausimosi valandoms. Naudojantis dėklu abi ausinės pilnai įkraunamos greičiau nei per 1 valandą.

Paties dėklo baterijos talpa siekia 350 mAh ir jo pilnam įkrovimui nuo 0 iki 100% reikia maždaug valandos. Pilnai įkrautas dėklas ausines gali įkrauti 2,5 karto, o tai reiškia maždaug 7,5 autonominio veikimo valandas. Testuojant pastebėta, kad 10 min. ausinių įkrovimo dėkle duoda joms dar 70 minučių „gyvenimo“. Taigi įkrovimo greičio ir autonominio veikimo rezultatai čia tikrai visai džiuginantys.

Apibendrinimas

Apžvalgos darymo metu ausinės kainavo 119 eurų ir tai yra maždaug 60 eurų mažiau nei „Apple“ produktas. Galima teigti, kad „Xiaomi“ pasiūlė santykinai nebrangias iš tikrųjų absoliučiai be laidų veikiančias stilingas ausines. Ypatingai gerus įspūdžius palieka ausinių įkrovimas specialaus dėklo dėka. Apibendrindami apžvalgą Varle.lt specialistai teigia, kad „Xiaomi Mi AirDots Pro“ turi nemažai rimtų kozirių: jos santykinai nebrangios, pasižymi ne prastesniu nei konkurentų autonominio veikimo laiku, turi aktyvaus triukšmo slopinimo sistemą. Na, o turimi trūkumai ateityje gali būti kompensuoti ausinių programinės įrangos atnaujinimo dėka.