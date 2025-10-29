Dauguma įmonių jau nebeperka spausdintuvų – jos perka planšetes. Kodėl? Nes pasirašyti dokumentą tapo tiek pat paprasta, kiek prisiliesti prie ekrano. Su ZebraSign pasirašymas planšetėje tampa natūralia darbo dalimi – be papildomo popieriaus, be parašų laukimo.
Jei jums atsibodo nuolatiniai popieriniai dokumentai ir ieškote greitesnio bei saugesnio būdo pasirašyti, esate tinkamoje vietoje. Lietuvoje elektroninių parašų naudojimas kiekvienais metais sparčiai auga, nes vis daugiau žmonių renkasi skaitmeninius sprendimus darbui ir kasdieniams reikalams. Be to, įmonės atranda, kad pasirašyti skaitmeniniu būdu galima ne tik nuotoliniu būdu kvalifikuotu parašu, bet ir vietoje – biometriniu parašu planšetėje. Tai patogus būdas, kai klientai atvyksta į vietą.
Tokį pasirašymo būdą kasdien taiko įvairūs sektoriai:
- automobilių nuomos įmonės – klientai sutartis pasirašo planšetėje vietoje;
- draudimo ir bankų atstovybės – konsultantai per kelias minutes užbaigia visą sutarties procesą;
- medicinos centrai – pacientai pasirašo sutikimus ar gydymo dokumentus skaitmeniniu būdu;
- logistikos įmonės – planšetėje pasirašomas prekių perdavimas ar priėmimas;
- viešojo sektoriaus įstaigos – darbuotojai pasirašo vidinius dokumentus.
ZebraSign leidžia naudoti tiek biometrinį, tiek kvalifikuotą elektroninį parašą. Tai reiškia, kad vienoje sistemoje galite rinktis tą sprendimą, kuris reikalingas jūsų situacijai: pasirašyti vietoje planšetėje arba nuotoliniu būdu su Smart-ID, Mobile-ID ar kita kvalifikuoto parašo priemone.
Šiame straipsnyje sužinosite:
- Kaip veikia biometrinis parašas ir kodėl jis pranašesnis už popierinį;
- Kokias technologijas ir saugumo sprendimus naudoja ZebraSign;
- Kaip lengvai ir patikimai pasirašyti dokumentus planšetėje;
- Kokios funkcijos ir privalumai laukia ZebraSign vartotojų;
- Kaip elektroninis parašas padeda sumažinti sąnaudas ir padidina darbo efektyvumą;
Kaip veikia biometrinis parašas su ZebraSign: 5 paprasti žingsniai
- Dokumento paruošimas planšetėje
ZebraSign leidžia pasiruošti dokumentus taip, kad jie visada būtų tvarkingi ir paruošti pasirašymui. Galite susikurti savo įmonės šablonus, dokumente pridėti pildomus laukus, tokius kaip žymimąjį laukelį ar dinaminius laukus. Pildomus laukus ir jų reikšmes galite susikonfigūruoti individualiai, taip sukuriant dokumentų šabloną bet kuriam poreikiui. Be to, galite automatizuoti dokumentų kelią – nuo pasirašymo iki tvirtinimo ar archyvavimo. Tai reiškia, iš anksto nustatyti, kur keliauja užpildytas ir pasirašytas dokumentas. Pavyzdžiui, darbuotojo pasirašytas dokumentas keliauja tvirtinimui vadovui, o šiam pasirašius, tiesiai į buhalteriją susipažinimui. Dokumentų šablonai taupo laiką bei automatizuoja kasdienius procesus. Tai ypač svarbu, kai kasdien reikia tvarkyti daug tų pačių formų ar sutarčių.
Trumpai:
- dažnai naudojami šablonai visiems įmonės dokumentams;
- automatinis laukų pildymas ir dokumentų saugojimas;
- nustatoma dokumento eiga pagal jūsų vidinį procesą.
- Pasirašymo būdas planšetėje
Kai dokumentas paruoštas, galite pasirinkti, kaip jį pasirašyti planšeteje:
- Planšetėje vietoje – Galima perduoti bet kurį dokumentą ar jo šabloną pasirašymui į planšetę vienkartinai. Tam reikia pasirinkti norimą formą ir dokumento eigoje pasirinkti pasirašantysis įrenginyje.
- Planšetės šablone – šis būdas leidžia nustatyti, kurie šablonai bus rodomi planšetės ekrane, o kiekvienas žmogus savarankiškai galės užpildyti pasirinktą formą. Jokių papildomų žingsnių jam atlikti nereikės.
- Unikalių biometrinių duomenų fiksavimas
Pasirašymo metu naudojant rašiklį ZebraSign automatiškai fiksuoja pasirašymo greitį, koordinates, laiką ir atstumo matavimus. Šie biometriniai duomenys sukuria unikalias jūsų parašo charakteristikas. Tai daug patikimiau, lyginant su paprastu parašu ant popieriaus – duomenys ne tik saugomi, bet ir prireikus gali būti panaudoti teisėsaugos tikslams.
- Visos parašo savybės apdorojamos pagal ISO/IEC standartą.
- ZebraSign atitinka eIDAS reglamento reikalavimus.
Kilus abejonių dėl parašo autentiškumo ar teisminio ginčo atveju, teismo ekspertizės centras gali atlikti grafometrinę ekspertizę – išanalizuoti parašo dinamiką ir nustatyti, ar jį pasirašė konkretus asmuo.
- Dokumentų archyvavimas ir valdymas centralizuotai
Pasirašytas dokumentas saugomas ZebraSign platformoje – galite jį lengvai rasti, peržiūrėti ar eksportuoti. Centralizuotas dokumentų archyvas sutaupo laiką ir supaprastina kasdienius darbo procesus. Mes pastebėjome: klientams ypač patinka galimybė greitai rasti senus dokumentus be ilgų paieškų kompiuteryje ar stalčiuje.
- Automatinis archyvavimas pasirašius
- Paieška pagal vardą, pasirašantįjį arba įmonę su datos, žymų ir kitais filtrais.
- Išbandykite nemokamą 14 dienų laikotarpį
ZebraSign kiekvienam naujam naudotojui suteikia galimybę išbandyti visas elektroninių dokumentų skaitmenizavimo funkcijas nemokamai dvi savaites. Tai puiki galimybė praktiškai įvertinti, kaip elektroninis pasirašymas veikia jūsų kasdienybėje ar versle. Mes neretai matome, kaip per bandymų laikotarpį įmonės pagaliau atsisako popierinių dokumentų – rezultatas kalba pats už save. Jei įdomu, kaip elektroninis parašas gali būti pritaikomas Jūsų versle, susitikime demonstracijai.
- Registruokitės platformoje ir aktyvuokite 14 dienų bandymą
- Pradėkite pasirašinėti dokumentus jau per kelias minutes.
Apibendrinimas
Biometrinis parašas su ZebraSign leidžia greičiau, patikimiau ir saugiau pasirašyti dokumentus – tiek versle, tiek kasdienybėje. Laikydamiesi šių žingsnių, galite atsisakyti popierių ir būti tikri dėl savo duomenų saugumo.
Išbandykite ZebraSign jau dabar!
Dar nesinaudojate ZebraSign el. parašu? Galbūt dabar – kaip tik tinkamas metas pradėti! Išbandykite ZebraSign patys arba susisiekite ir rasime geriausią sprendimą Jūsų organizacijai!