Dantų laminatės – bene pažangiausios dantų restauravimo priemonės, kurios užtikrina gerokai ilgaamžiškesnį, tvirtesnį ir estetiškesnį rezultatą nei plombinės medžiagos. Tai yra estetinio protezavimo metodas, kurio metu naudojamos specialiai pacientui pagamintos keraminės plokštelės. Plokštelės yra tvirtinamos ant danties paviršiaus ir tokiu būdu užmaskuojami dantų defektai ir pagerinamos jų estetinės savybės. Nors tai yra pažangus ir labai veiksmingas dantų gydymo metodas, tačiau apie laminates tikrai girdėjo ne visi pacientai. Trumpai aptarkime, kokiais privalumais džiugina dantų laminatės, ir, kokie yra tokių restauravimo priemonių trūkumai?

Dantų laminačių privalumai

Dantų laminatės yra bene geriausia išeitis žmonėms, kurie nori ne tik pašalinti smulkius ar vidutinio sudėtingumo dantų defektus, bet ir pagerinti šypsenos estetines savybes. Kai ant danties paviršiaus yra uždedamos specialiai pacientui pagamintos keraminės plokštelės efektyviai išsprendžiama nutrupėjusių ar nuskilusių dantų problema. Laminatės gali paslėpti įbrėžimus ar bet kokio kito pobūdžio defektus. Taip pat jų pagalba galima pakoreguoti dantų formas ir tokiu būdų pašalinti kreivų dantų problemą. Be to, jos gali užmaskuoti ir pigmentines dėmes ar danties spalvinius pakitimus. Todėl kartais žmonės laminates renkasi kaip dantų balinimo procedūrų alternatyvą. Laminatės taip pat gali pašalinti per didelius tarpus tarp dantų. Per dideli tarpdančiai – nėra tik estetinė problema. Dėl per didelių tarpų gali pasikeisti danties struktūra. Jie gali neigiamai paveikti ir žandikaulio būklę. Laminatės efektyviai sumažina tarpų dydį ir užkerta kelią panašaus pobūdžio problemoms. Laminatės pagerina ir natūralių dantų stiprumo savybes, todėl tokios restauracijos priemonės yra ypač geras sprendimas pacientams, kurių dantys dėl tam tikrų priežasčių labai susilpnėjo. Na ir svarbiausia – šios priemonės užtikrina ilgaamžį rezultatą. Jos gali tarnauti 15 – 20 metų ar dar ilgiau. Tiek laiko tikrai netarnauja net ir kokybiškiausios plombinės medžiagos.

Dantų laminačių trūkumai

Didelių trūkumų laminatės tikrai neturi. Pagrindinis šio gydymo metodo trūkumas – šiek tiek didesnė kaina. Visgi, reikėtų įvertinti tai, kad laminačių tarnavimo trukmė yra labai ilga, todėl vertinant iš ilgalaikės perspektyvos, šių restauravimo priemonių kaina tikrai nėra didelė. Taip pat reikėtų suprasti, kad taikant šį restauravimo būdą, labai svarbu pasirinkti puikiai šio darbo specifiką išmanantį odontologą, kuris naudoja aukščiausios kokybės medžiagas. Nors tai yra saugi procedūra, tačiau jos metu turi būti šlifuojamas viršutinis danties sluoksnis. Todėl labai svarbu rasti gydytoją, kuris tokią procedūrą moka atlikti taisyklingai, kitaip tariant, maksimaliai tausojant natūralius danties audinius. Po šios procedūros pacientai taip pat susiduria su adaptacijos laikotarpiu, kurio metu jie dažniausiai jaučia svetimkūnio pojūtį burnos ertmėje. Visgi, praėjus adaptaciniam laikotarpiui, maždaug po 1 – 2 savaičių, laminačių pojūtis tampa visiškai natūraliu. Beje, daugelis pacientų yra susidarę klaidingą nuomonę, kad laminates turintis žmogus susiduria su labai dideliais mitybos apribojimais, negali valgyti kietesnio maisto, spalvotų maisto produktų ir pan. Iš tikrųjų, tai nėra tiesa. Laminatės yra gaminamos iš porceliano keramikos. Tai labai tvirta, pažeidimams ir kramtymo jėgai atspari medžiaga, todėl su jokiais mitybos suvaržymas pacientas tikrai nesusiduria. Laminačių spalvai spalvoti maisto produktai taip pat nedaro jokios įtakos. Iš esmės, žmonės, kurie turi laminates, su jomis elgtis turi visiškai taip pat, kaip su natūraliais dantimis.

