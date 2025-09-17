Girtas darbe įkliuvęs Vilkaviškio ligoninės gydytojas, traumatologas-ortopedas Ignas Plukas atleistas iš pareigų.
LRT.lt gydytojo atleidimo faktą patvirtino ir pati Vilkaviškio ligoninė.
Kad medikas darbo vietoje galėjo dirbti neblaivus įtarimų kilo per paciento apžiūrą. Todėl apie įtarimus buvo pranešta ir policijos pareigūnams.
Neoficialiais duomenimis, medikui incidento vakarą buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis.
LRT.lt kreipėsi į Marijampolės apskrities Vyriausiojo policijos komisariatą dėl įvykio detalių patikslinimo. Marijampolės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Ieva Petrulevičienė teigė, jog gydytojui darbo vietoje nustatytas sunkus girtumas.
„Reaguodami į anoniminį pranešimą, rugpjūčio 30 d. apie 23 val. policijos pareigūnai nuvyko į Vilkaviškio ligoninę ir patikrino šios ligoninės darbuotojo neblaivumą, kuriam alkoholio kiekio matuokliu buvo nustatytas 2,63 prom. neblaivumas. Apie įvykį informuotas darbovietės atstovas – pamainos vadovas. Informacija taip pat perduota Valstybinei darbo inspekcijai”, – sakė ji.
Pirmasis apie mediko atleidimo faktą pranešė Vilkaviškio rajono laikraštis „Santaka“.
„Gydytojas atleistas atlikus vidinį tyrimą, kuris buvo pradėtas po to, kai medikui darbo vietoje nustatytas sunkus girtumas. Beveik du dešimtmečius Vilkaviškyje dirbusį traumatologą-ortopedą nuo spalio 1 d. pakeis naujas gydytojas“, – rašoma laikraštyje.