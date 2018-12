Dujos buityje ir automobilyje – nauda ir grėsmės

Dujos į Lietuvos kaimų gyvenvietes, miestų privačių namų kvartalus, vienkiemius dar retai kur atkeliauja dujotiekiais, dažniausiai buityje čia vis dar naudojami tradiciniai dujų balionai. Kai kurių jų amžius siekia per 40 metų, tad siekiant užtikrinti saugumą, suskystintų naftos dujų (SND) balionų patikra nuo šių metų lapkričio mėnesio bus vykdoma dažniau, o senieji dujų balionai palaipsniui bus išimami iš eksploatacijos ir keičiami naujais. Šiurpi ugniagesių statistika byloja, kad dėl nesandarių, pasenusių, nežinia kur įsigytų dujų balionų kyla nemažai gaisrų, kurie prasideda didžiuliu sprogimu ir dažnai sunaikina visą turtą bei nusineša žmonių gyvybes. Kad taip nenutiktų, būtina didesnį dėmesį skirti savo buityje naudojamiems dujų balionams ir jų priežiūrą patikėti specialistams.

Dujų balionus gali pildyti ne bet kas ir ne bet kur

Įmonių, turinčių teisę vykdyti SND dujų balionų patikrą bei oficialiai ir saugiai juos pildyti suskystintomis dujomis, šalyje yra vos viena kita. Visame Sūduvos krašte tai atlieka vienintelė įmonė – UAB „Stegvika“, kuriai priklausanti dujų bazė ir degalinė yra Marijampolėje, Poilsio g. 3 (prie kelio link Krosnos). Čia ne tik profesionaliai atliekama buitinių dujų balionų patikra, bet ir jų pildymas suskystintomis naftos dujomis. Taip pat čia montuojamos, remontuojamos ir tikrinamos automobilių dujinės įrangos, pildomi automobilių dujų balionai.

Deja, kartais žmonės rizikuoja ir nelegaliai mėgina užsipildyti dujų balionus, juos įsigyti iš nepatikimų prekeivių. Vieša paslaptis ir ta, kad neleistinai buitinius balionus dujomis pildo ir autodegalinės. Tai didžiulė rizika, kuri kartais virsta tragedija.

Įsigaliojo nauja patikros tvarka

Pasak ilgamečio dujų bazės „Stegvika“ vadovo Gedimino Vichausko, visi privatūs namai daugiausia naudoja suskystintas naftos dujas balionuose. Pagal šiais metais, lapkričio mėnesį įsigaliojusias naująsias suskystintų naftos dujų eksploatavimo taisykles, dujų balionus reikės tikrinti daug dažniau. Iki šiol tikrinimas vyko kas 10 metų, o nuo šių metų lapkričio mėn. balionų patikrą reikės atlikti kas 5 metus. Jei patikros metu bus nustatyta, kad balionas saugus, jo eksploatacija bus pratęsiama dar penkeriems metams. Taip pat pagal naują įstatymą balionai, senesni nei 40 metų, bus išimami iš prekybos. Vietoj jų bus galima įsigyti įvairesnės talpos, naujo tipo dujų balionus. Tikimasi, kad tai užtikrins didesnį saugumo lygį.

Dabartiniame dujų ūkyje trūksta tvarkos

„Anksčiau visą dujų ūkį kontroliavo Dujų valdyba, kurioje teko dirbti. Žmonės, pasibaigus dujoms balione, kreipdavosi į dujininkus ir šie atgabendavo kitą dujų balioną tiesiai į namus, jį pakeisdavo, patikrindavo ar tinkamai viskas veikia, o tuščią balioną išsigabendavo. O dabar viskas vyksta gana stichiškai – iš neaiškių firmų atvežami dujų balionai paliekami kieme ir niekam nerūpi, kas jį nugabens į vietą, prijungs, patikrins saugumą. Lietuvoje vis dar eksploatuojami senojo tipo masyvūs 50 l balionai, kai tuo tarpu Lenkijoje ir Latvijoje jau naudojami mažesnės talpos 27 l, naujo modelio balionai, kuriuos eksploatuoti daug paprasčiau. Iš kaimyninių šalių senieji dujų balionai masiškai buvo gabenami į Lietuvą. 50 l dujų balionus gamindavo lietuvių įmonė „Atrama“ ir Baltarusijos Naugarduko įmonė. Prieš 4 metus lietuviai nutraukė dujų balionų gamybą. Sukilo ir jų kainos. Dabar toks balionas kainuoja apie 80 eurų. Prieš pabrangimą žmonės skubėjo jų kuo daugiau nusipirkti, tad ne vieno rūsyje atsirado po kelis dujų balionus, o tai labai pavojinga. Norint juos sandėliuoti reikia specialiai įrengtų patalpų. Yra ne vienas atvejis, kai dėl dujų nutekėjimo įvyko sprogimas ir gaisras. Į 50 l dujų balioną galima pripilti 21 kg dujų ir negalima viršyti 80 proc. visos talpos. Pildydami dujas savarankiškai, žmonės dažniausiai dujų pila tiek, kiek į balioną telpa, o tai irgi kelia nemažą grėsmę. Balioną dujomis reikia pildyti pagal svorį, o litrais tinkamą jų kiekį pamatuoti sunku. Šią procedūrą privalu patikėti specialistams“, – aiškino G.Vichauskas.

Paslaugos atliekamos kokybiškai ir profesionaliai

Šiuo metu norint užpildyti balioną skystomis naftos dujomis, reikia su juo atvykti į specialią dujų kolonėlę. UAB „Stegvika“ saugiai užpildo reikiamą kiekį kokybiškų dujų. Be to, planuoja atnaujinti ir ankstesnę paslaugą, kai pripildytas dujų balionas būdavo nuvežamas į vietą ir primontuojamas. Taip pat ketinama vykdyti apmokymus tiems, kurie savarankiškai norės atlikti šį procesą.

„Dujų balionus privalu laiku tikrinti. Pirmiausia nustatoma, kad jis neviršytų 40 metų. Prie kiekvieno baliono turi būti aliumininė juosta, kurioje pažymėti jo duomenys. Jei balionas senesnis nei 40 metų, jis turi keliauti į metalo laužą, toks jau neturėtų būti pildomas ir naudojamas. Dujų balionai be apsauginio vožtuvo iki 2020 m. taip pat negalios. „Stegvika“ atlieka ne tik dujų balionų patikrą, bet ir juos degazuoja prieš gabenant į metalo laužo supirktuvę. Čia bus galima įsigyti ir naujo tipo įvairaus litražo dujų balionus“, – informavo G.Vichauskas.

Pasak specialisto, suskystintų naftos dujų (automobilinių dujų) tankis didesnis, tad jų užtenka gerokai ilgiau ir naudojimas yra kokybiškesnis už įprastų buitinių dujų. Būtent „Stegvika“ turi išskirtinį leidimą pildyti buitinius balionus suskystintomis naftos dujomis, kurių išeiga ir kokybė gerokai pranašesnė už kitų tiekėjų gyventojams parduodamas dujas.

„Stegvika“ rūpinasi ir automobilių dujine įranga

UAB „Stegvika“ užsiima ir automobilių dujinės įrangos montavimu, remontu, patikra, balionų pildymu suskystintomis naftos dujomis. Pasak specialistų, dujomis važiuoti yra ne tik gerokai pigiau, bet ir tausojama aplinka, nes benzinas ir dyzelinas skleidžia kur kas daugiau taršos. Be to, lyginant su benzino išeiga, dujų tam pačiam atstumui išeikvojama beveik tiek pat litrų, tačiau dujų kaina daugiau nei per pusę pigesnė. Investicija į dujų įrangą, kuri kainuoja nuo 500 iki 900 eurų, gana greitai atsiperka, pakanka nuvažiuoti apie 20 tūkst. kilometrų. Oktaninis dujų skaičius yra kiek didesnis nei benzino, tad variklio darbas tampa geresnis. „Mes įmontuoti galime dujų įrangą įvairių markių ir amžiaus automobiliams, seniems ir net patiems moderniausiems. Tai atliekame saugiai ir kokybiškai. Darbas užtrunka vos gerą pusdienį. Daug kam aktuali dujų įrangos patikra, kurią mūsų regione gali atlikti ir išduoti pažymėjimą tik „Stegvika“. Be patikros neįmanoma praeiti automobilio techninės apžiūros ar jį įregistruoti. Patikrą iki šiol reikėdavo atlikti tik kas 10 metų. Dujų įrangos patikra šiuo metu kainuoja 40 eurų. Stengiamės orientuotis į palankesnes kainas, aukštos kokybės aptarnavimą“, – tikino naujai paskirtas UAB „Stegvika“ direktorius Raimundas Čemerka.

„Stegvikoje“ visus darbus atlieka aukštos kvalifikacijos, didelę šio darbo patirtį turintys specialistai, todėl užtikrinamas saugumas ir patikimumas.

