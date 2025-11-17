Sunkus sezonas Nostra.lt-RKL „A“ lygoje rungtyniaujantiems Kazlų Rūdos „Ataka“-Danilus krepšininkams, kuriuos dažniau lydi pralaimėjimo kartėlis, nei pergalės džiaugsmas.
Lapkričio 14 ir 15 dienomis, dvigubo savaitgalio metu, namų rungtynėse T.Bietkio treniruojama komanda patyrė du pralaimėjimus. Penktadienio vakarą vykusiame mače prieš Druskininkų „Akvilę“ teko pripažinti kurortinio miesto pranašumą, nusileidžiant jiems 8 taškų skirtumu – 85:93 (25:26, 17:22, 23:26, 20:19). Na, o šeštadienio popietę aikštės šeimininkams dar kartą teko palikti aikštelę nuleistomis galvomis, pergalę iš Kazlų Rūdos išsivežant Tauragės „Tauragei“. Varžovams pralaimėta rezultatu 68:85 (12:23, 20:18, 19:28, 17:16).
Rungtynių scenarijus prieš Druskininkus buvo toks, kad „atakiečiai“ didžiąją jų dalį vijosi varžovus. Druskininkiečiai pernelyg nebuvo atitolę nuo „Ataka“-Danilus komandos, tačiau šeimininkai taip jų ir nepavijo. Jeigu puolimas Kazlų Rūdos komandai klostėsi gana neblogai, tai gynyba buvo tikras Achilo kulnas. Ko gero didesnę taškų dalį varžovai pelnė tiesiog prasiverždami prie pat krepšio.
Dviem taikliais T.Pundino baudos metimais pradėję rungtynes atakiečiai gana greitai atsidūrė besivejančiųjų padėtyje, kuomet po keleto sėkmingai užbaigtų varžovų atakų „Akvilė“ šoktelėjo į priekį 10:4. E.Valentos ir T.Pundino taškai netrukus sumažino varžovų pranašumą iki minimumo – 9:10, tačiau persverti rezultato Kazlų Rūdos komandai niekaip nesisekė. Pozityvo daugiau atsirado, kuomet Kazlų Rūdos ekipoje įsijungė tolimoji artilerija. Po K.Šaruko ir M.Makausko tritaškių rezultatas buvo lygus 20:20. Po pastarojo „atakiečių“ lyderio kėlinuko pabaigoje pelnytų dviejų baudos metimų akimirkai „Ataka“-Danilus buvo išsiveržusi į priekį 25:23, tačiau Druskininkų krepšininkai vos per kelias sekundes sugebėjo surengti tritaškiu pasibaigusią ataką ir pirmą ketvirtį laimėti 26:25. Kaip rodė tolimesni dvikovos įvykiai, tai buvo aikštės šeimininkų komandos paskutinės akimirkos, kuomet jie pirmavo.
Antrą ketvirtį pradėję varžovai sausa atkarpa 7:0 kaipmat priartėjo prie dviženklės persvaros – 33:25. „Atakiečių“ puolimą išjudino M.Makauskas, tačiau varžovai netrukus taipogi puolime pasižymėjo ir kad ir kaip Kazlų Rūdos komanda besistengtų, Druskininkų krepšininkai nuolat laikė 5-8 taškų persvarą, pirmą dvikovos dalį baigdami 48:42.
Radikalių permainų neįvyko ir antroje rungtynių pusėje. „Atakiečiams“ pakeisti rungtynių scenarijaus tiesiog trūko lygiaverčio „ilgesnio suolelio“. Neretai komandos lyderiai E.Valenta, M.Makauskas, keisdamiesi aikštelę palikdavo tiesiog šlubčiodami… Nepaisant to, aikštės šeimininkai neleido varžovams, turintiems tokius kaip M.Stašelis, D.Šeškus ar kitus panašaus kalibro krepšininkus, pernelyg atitolti. Trečiame ketvirtyje „atakiečiams“ buvo pavykę ne kartą priartėti prie svečių paliekant jiems tris taškus, tačiau ilgainiui jų dominavimas puolime prie krepšio vėl leido svečiams truktelėti pirmaujant 8-10 taškų persvara. Po trijų ketvirčių „Akvilė“ buvo priekyje 74:65.
Paskutinio kėlinuko pradžioje, po dviejų rezultatyvių Druskininkų ekipos atakų persvara šoktelėjo iki 14 taškų – 79:65. Kaip liūtas kovęsis M.Makauskas, prisidedant ir K.Šarukui, puolime sumažino akimirkai šį pranašumą iki 4 taškų – 81:77. Rungtyniauti dar buvo likę apsčiai laiko, daugiau nei pusė kėlinuko. Įsiplieskusias „atakiečių“ sirgalių viltis varžovai netrukus vėl gesino, susigrąžindami dviženklę persvarą 93:80, o rungtyniauti buvo likusios geros dvi minutės. Jų metu „Akvilės“ ekipa rungtynių kontrolės nebeprarado ir šventė pergalę 93:85.
„Atakiečių“ gretose rezultatyviausias ir naudingiausias krepšininkas buvo M.Makauskas, surinkęs net 31 tašką ir 29 naudingumo balus. Jis išprovokavo 8 varžovų pražangas. Po 13 taškų komandai pelnė K.Šarukas ir E.Valenta, 11 taškų – T.Pundino sąskaitoje.
Kazlų Rūdos komanda sugebėjo laimėti kovą dėl atšokusių kamuolių (39 prieš 35), tačiau dažniau klydo (10 prieš 7), atliko mažiau rezultatyvių perdavimų (16 prieš 24). „Atakiečiai“ nusileido svečiams prie baudų metimo linijos (17/29 (58 proc.) prieš 8/9 (88 proc.), taip pat metimais iš dviejų taškų zonos (22/39 (56 proc.) prieš 35/50 (70 proc.)). Aikštės šeimininkų kiek geresni tritaškių metimo zonos rodikliai (8/29 (27 proc.) prieš 5/23 (21 proc.)).
Dar sunkesnių rungtynių baigtį atakiečiams teko išgyventi prieš Tauragės „Tauragę“. Nors pačioje rungtynių pradžioje, po K.Šaruko smeigtų dviejų tritaškių, aikštės šeimininkai ir išsiveržė į priekį 6:0, atgalios „Ataka“-Danilus netrukus sulaukė 14 taškų serijos (6:14), o buvo prabėgusios septynios rungtynių minutės.. Kazlų Rūdos komandos puolimą vėl tritaškiu išjudinti mėgino T.Pundinas, tačiau iki atkarpos pabaigos varžovai ne tik susigrąžino turėtą persvarą, bet ją kiek ir padidino kėlinuką baigdami 23:12.
Tądien Kazlų Rūdos komandos puolimas jau nebuvo toks rezultatyvus, o gintis nuo augalotų varžovų atakų vėl nebuvo taip lengva, kurie ne tik rasdavo landų prie atakiečių krepšio, bet ir pataikydavo metimus iš kitų puolamosios zonos taškų. Antro kėlinuko pradžioje puolime „užsikūrė“ „Ataka“-Danilus ekipoje J.Davniukas, kuris pelnė aštuonis taškus iš eilės, o dar vienoje atakoje tritaškį smeigė M.Makauskas ir varžovai buvo pasiekiami dviem taškais – 23:25. Šis pozityvas gana greitai pradėjo tirpti, kuomet svečiai įvairaus puolimo dėka vėl atitrūko nuo aikštės šeimininkų 38:27. Nors kėlinukui keliaujant prie pabaigos vilčių įpūtė tritaškį smeigdamas ir varžovų pranašumą iki šešių taškų sumažinęs J.Davniukas, demoralizuojantį kuriozinį metimą pataikė, paskutinę kėlinuko sekundę viena ranka per visą aikštę kamuolį šveitęs R.Jakubauskas ir tauragiečiai antrą dvikovos dalį pasitiko pirmaudami 41:32.
Trečiame kėlinuke rungtynių kontrolę gana tvirtai laikė svečiai, kurie įsibėgėjus atkarpai, po O.Šepučio tritaškio įgijo 17 taškų persvarą – 51:34. Ją „atakiečiams“ , po M.Makausko tritaškio buvo pavykę sumažinti iki 9 taškų – 56:47, tačiau tolimoji artilerija nesnaudė ir Tauragės komandos pusėje. J.Vazalis penkių taškų serija vėl daužė bet kokias aikštės šeimininkų viltis kabintis į rungtynes – 61:47. Besibaigiant trečiam kėlinukui, po dar kelių taiklių tolimų šūvių Tauragės ekipos persvara priartėjo ir prie 20 taškų ribos – 69:51.
Tvirtą rungtynių kontrolę varžovai išlaikė ir paskutiniame ketvirtyje. „Ataka“-Danilus krepšininkams iš esmės priartėti prie svečių nepavyko ir Tauragė laimėjo rungtynes rezultatu 85:68.
Kazlų Rūdos komandoje rezultatyviausias krepšininkas buvo 18 taškų pelnęs J.Davniukas. Naudingiausiai rungtyniavo komandos kapitonas M.Gelčius, sukaupęs 18 NB. Jis atkovojo 9 kamuolius ir pelnė 7 taškus. 16 taškų komandai pelnė penkias varžovų pražangas išprovokavęs M.Makauskas. 11 taškų atakiečiams rinko T.Pundinas.
Komandinėje statistikoje Kazlų Rūdos komanda nusileido varžovams kova dėl atšokusių kamuolių (32 prieš 48), mažiau rezultatyvių perdavimų (14 prieš 19), tiesa rečiau klydo (15 prieš 18). Aikštės šeimininkai neprilygo varžovams ir pataikymu iš bet kokio atstumo aikštėje: baudos metimai (12/17 (70 proc.) prieš 9/11 (81 proc.)), dvitaškiai (16/36 (44 proc.) prieš 23/39 (58 proc.)), tritaškiai (8/30 (26 proc.) prieš 10/30 (33 proc.)).