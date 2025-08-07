Egzotiniai vaisiai vis dažniau atsiduria ant gyventojų stalo – jie ne tik puošia lėkštę spalvomis, bet ir vilioja pažadais apie stipresnį imunitetą, geresnę savijautą ar net gražesnę odą. Tačiau specialistai įspėja – nors tai vertingi produktai, jų poveikis sveikatai gali būti dvilypis, ypač jei žmogus serga lėtinėmis ligomis ar vartoja tam tikrus vaistus.
Pasak „Gintarinės vaistinės“ vaistininkės Evelinos Šeibokaitės, egzotiniai vaisiai gali tapti vertinga kasdienės mitybos dalimi, jei yra vartojami tinkamai.
„Mango vaisiuose gausu vitaminų A ir C – jie stiprina imunitetą, gerina odos būklę. Ananasai išsiskiria bromelainu – fermentu, palengvinančiu baltymų virškinimą ir mažinančiu uždegimus. Kiviai – tikri vitamino C čempionai, be to, jų sudėtyje yra ląstelienos, skatinančios virškinimą. Papajos turi fermento papaino – jis padeda valyti žarnyną. Avokadai, nors dažnai laikomi daržove, iš tiesų yra vaisiai – juose yra sveikųjų riebalų, naudingų širdžiai, smegenims ir hormonų pusiausvyrai“, – vardija ji.
Sąveika su vaistais
Vis dėlto ne visi egzotiniai vaisiai yra tinkami visiems. Kai kurių jų sąveika su vaistais gali tapti grėsme sveikatai.
„Vienas pavojingiausių pavyzdžių – greipfrutai. Jie veikia kepenų fermentus, todėl kai kurie vaistai – pavyzdžiui, skirti kraujospūdžio ar cholesterolio reguliavimui – gali išlikti organizme ilgiau nei reikia ir turėti pernelyg stiprų poveikį. Panašiai veikia ir pomelai – jie priklauso tai pačiai vaisių grupei kaip greipfrutai, tad ir jų poveikis vaistų apykaitai yra panašus“, – teigia E. Šeibokaitė.
Vaistininkė taip pat įvardija ir granatus – nors jie minimi rečiau, gali turėti įtakos vartojamiems kraujospūdžio ar kraujo krešėjimą reguliuojantiems vaistams.
Alergija paragavus kivio
Egzotiniai vaisiai gali tapti ir alergijos priežastimi. Kiviai, mangai, papajos ar ličiai kai kuriems žmonėms gali sukelti alergines reakcijas – jų sudėtyje esančios medžiagos dirgina jautresnį organizmą.
„Simptomai dažniausiai pasireiškia greitai – tai niežulys burnoje ar gerklėje, paraudimas, bėrimas ar net dusulys. Pastebėjus tokią reakciją, būtina nedelsiant nustoti valgius vaisių, išsiskalauti burną ir prireikus išgerti antihistamininių vaistų. Jei reakcija stipri – atsiranda dusulys, lūpų ar veido tinimas – būtina kuo skubiau kreiptis į gydytojus ar kviesti greitąją pagalbą. Norint išvengti alergijos, egzotinius vaisius reikėtų ragauti nedideliais kiekiais, ypač pirmą kartą“, – sako vaistininkė.
Vaistininkė prisimena ne vieną atvejį, kai egzotiniai vaisiai sukėlė netikėtų sveikatos sutrikimų. Viena pacientė, grįžusi iš atostogų Zanzibare, pasakojo kasdien valgiusi greipfrutus ir jautusis puikiai. Tačiau grįžusi į Lietuvą ir atnaujinusi cholesterolio kiekį mažinančių vaistų vartojimą, netrukus pradėjo jausti silpnumą, galvos svaigimą.
„Paaiškėjo, kad greipfrutai sustiprino vaistų poveikį. Kitu atveju į vaistinę atėjo moteris su paraudusiu veidu ir niežuliu – simptomai pasireiškė po pirmo kivių paragavimo. Tai buvo lengva alerginė reakcija, apie kurią ji iki tol nežinojo“, – pasakoja E. Šeibokaitė.
Kaip teisingai valgyti?
Egzotinius vaisius rekomenduojama valgyti rytais arba tarp pagrindinių valgymų – tuomet organizmas geriau pasisavina juose esančias naudingas medžiagas, o skrandis patiria mažesnį dirginimą.
„Svarbu jų nevalgyti kartu su sunkiai virškinamu maistu, pavyzdžiui, mėsa ar pieno produktais – taip sumažėja virškinimo sutrikimų rizika. Egzotiniai vaisiai geriausiai įsisavinami, kai vartojami atskirai arba su lengvais produktais, tokiais kaip jogurtas ar avižos. Taip pat būtina nepamiršti saiko – net ir sveiki vaisiai gali paskatinti cukraus kiekio kraujyje svyravimus ar sukelti virškinimo problemų, jei jų valgoma per dažnai ar per daug“, – akcentuoja E. Šeibokaitė.
Kam reikėtų vengti?
Vaistininkė pabrėžia – kai kuriais atvejais net nedidelis vaisiaus kiekis gali išprovokuoti rimtas sveikatos problemas.
„Sergant gastritu ar turint padidėjusį skrandžio rūgštingumą, reikėtų vengti rūgštesnių egzotinių vaisių, tokių kaip ananasai, kiviai ar citrinos – jie gali dirginti skrandžio gleivinę ir sustiprinti nemalonius pojūčius. Diabetu sergantiems žmonėms taip pat būtina atsargiai rinktis – kai kurie vaisiai, pavyzdžiui, mangai ar bananai, turi daug natūralaus cukraus, kuris gali sukelti gliukozės šuolius kraujyje. Tuo metu džiovinti vaisiai ar vaisių sultys dažnai slepia koncentruoto cukraus perteklių“, – pažymi „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.
Pasak jos, riziką gali kelti ir nesunokę egzotiniai vaisiai – kai kurie jų turi natūralių toksinų ar stiprių fermentų, galinčių dirginti gleivinę, sukelti pykinimą ar net apsinuodijimą. Įvežtiniai vaisiai dažnai būna apdoroti cheminėmis medžiagomis, todėl būtina juos kruopščiai nuplauti arba nulupti žievę.
„Egzotiniai vaisiai gali būti puikus sveikatos šaltinis, tačiau kartu – ir iššūkis organizmui, ypač tiems, kurie vartoja vaistus ar serga lėtinėmis ligomis. Todėl prieš įtraukiant juos į kasdienį racioną, verta pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Net ir atrodytinai „nekaltas“ vaisius gali turėti netikėtą poveikį“, – įspėja E. Šeibokaitė.