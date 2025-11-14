Penktadienį „Mercure Marijampolė“ viešbutyje įvyko Europos Parlamento (EP) biuro Lietuvoje ir Sūduvos pramonės ir verslo asociacijos (SPIVA) organizuota diskusija „Besikeičiantis pasaulis, ES konkurencingumas ir Lietuvos pasirinkimai“.
Į susitikimą susirinko gausus Sūduvos regiono verslo atstovų būrys, o aktualijomis ir įžvalgomis dalijosi Europos Parlamento nariai Aurelijus Veryga (Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija) ir Virginijus Sinkevičius (Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas).
Renginio pradžioje dalyvius pasveikino Europos Parlamento biuro Lietuvoje vadovė Daiva Jakaitė, padėkojusi SPIVA prezidentui Vaidui Šalaševičiui už iniciatyvą ir galimybę diskutuoti regionui ir šaliai itin svarbiomis temomis.
SPIVA prezidentas V. Šalaševičius savo ruožtu pabrėžė, kad verslo atstovai – itin užimti žmonės, ypač simbolišką verslo dieną, tačiau džiugu, kad susidomėjimas renginiu buvo didelis ir atvykę svečiai rodo tvirtą bendradarbiavimo poreikį.
Vienoje diskusijoje – skirtingi požiūriai
Diskusijos moderatorius, žurnalistas Algis Vaškevičius, akcentavo, kad skirtingų EP frakcijų atstovai natūraliai atneša skirtingą žvilgsnį į tas pačias temas – tai sukuria itin vertingą diskusijos lauką.
Aurelijus Veryga – gydytojas, buvęs ilgametis Seimo narys ir 2016–2020 m. sveikatos apsaugos ministras, pareigas ėjęs itin sunkiu laikotarpiu – koronaviruso pandemijos pradžioje.
Tuo tarpu Virginijus Sinkevičius – buvęs LR ekonomikos ir inovacijų ministras, 2019–2024 m. dirbęs Europos Komisijoje (EK), o nuo 2024 m. – Europos Parlamento narys.
„Rail Baltica“ – strateginės reikšmės projektas regionui
V. Sinkevičius pasidžiaugęs sugrįžimu į Marijampolę iškart ėmėsi aktualiausios temos – Europos Sąjungos biudžeto. Jo teigimu, nors ES biudžetas bendrojo vidaus produkto (BVP) atžvilgiu nėra didelis, o pastarieji metai buvo kupini iššūkių – pandemija, karas Ukrainoje, energetikos krizė – Lietuva gali būti patenkinta rezultatų balansu.
Ypač išskirtas „Rail Baltica“ projektas, kuris yra reikšmingas tiek Lietuvai, tiek Marijampolei. Politikas pabrėžė, kad projektas toliau sulauks stabilaus finansavimo, o tai užtikrina regionui strateginį ilgalaikį ekonominį impulsą.
Biurokratijos našta – verslas laukia realių pokyčių
Didelį susirinkusiųjų susidomėjimą sukėlė biurokratijos ir ataskaitų teikimo tema. SPIVA prezidentas V. Šalaševičius pastebėjo, kad nors viešai nuolat deklaruojama apie biurokratijos mažinimą, realybėje dokumentų ir reikalavimų našta verslui tik auga.
A. Veryga ir V. Sinkevičius pripažino problemą, pabrėždami, kad šiuo metu intensyviai dirbama supaprastinant ataskaitų teikimo procedūras. Tvarumo ataskaitas ateityje turės rengti tik didžiosios įmonės, tad smulkusis ir vidutinis verslas turėtų jausti mažesnį spaudimą.
Vis dėlto akcentuota ir kita problema – pačios valstybė nacionaliniu ar regioniniu lygiu dažnai renkasi direktyvas taikyti griežčiausiu įmanomu lygiu, nors suteikiama galimybių lankstesniam įgyvendinimui. Šį reguliacinį neefektyvumą, pasak politikų, sėkmingai išnaudoja konkurentai už ES ribų – JAV, Kinija ir kitos šalys.
Automobilių pramonė susiduria su konkurencingumo išbandymu
Diskusijoje paliesta ir konkurencingumo tema pramonėje. EP nariai pabrėžė, kad automobilių ir ypač elektromobilių sektorius yra vienas ryškiausių pavyzdžių, kaip greitai gali keistis rinkos lyderystė. Jei anksčiau europietiškas automobilis buvo prestižo ženklas, šiandien Kinijos gamintojai, nepaisydami įvestų muitų, siūlo pigesnes ir kokybiškas alternatyvas, verčiančias Europos gamintojus ieškoti naujų sprendimų, o tai verčia ieškoti greitų ir tikslingų sprendimų.
Saugumas – prioritetas, kuriam Europa subrendo
Renginio pabaigoje didžiausias dėmesys sutelktas į saugumo situaciją Europoje. Pasak EP narių A. Verygos ir V. Sinkevičiaus, po daugelį metų trukusio vangumo Europa pagaliau pradeda rimtai investuoti į gynybą – tiek į gynybinę, tiek į puolamąją karinę pramonę.
Didėja finansavimas inovacijoms, paprastinamos sąlygos karinei pramonei augti, atsiranda aiškesnė strateginė kryptis.
Nors kai kurios šalys šioje srityje vis dar juda lėčiau, Lietuva gali jaustis pakankamai užtikrintai, ypač dabar, kai ilgametis EP narys Andrius Kubilius paskirtas Europos Komisijos nariu, atsakingu už gynybą ir kosmosą.
Tai – itin svarbus žingsnis, užtikrinantis, kad Baltijos regiono saugumo klausimai išliks ES politinės darbotvarkės priešakyje.
Renginys Marijampolėje parodė, kad konstruktyvus dialogas tarp verslo ir politikos yra būtinas siekiant stiprinti regiono konkurencingumą ir saugumą. Diskusijoje išsakyti pastebėjimai ir siūlymai taps vertinga gairių sistema tiek vietos verslui, tiek Lietuvos atstovams Europos politikoje.