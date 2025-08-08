Penktadienį, apie 10 valandą, Marijampolės miesto centre, prie Laisvės gatvės 7-ojo namo kilo nemenkas sujudimas – gautas iškvietimas dėl kilusio gaisro.
Į įvykio vietą operatyviai atvyko net trys ugniagesių-gelbėtojų ekipažai bei greitosios medicinos pagalbos tarnybos darbuotojai.
Gauto pranešimo epicentras yra įsikūręs judrioje miesto dalyje – čia ne tik gyvenamieji butai, bet ir veikia grožio salonas, advokatų kontoros bei kitos įstaigos, todėl tarnybos į iškvietimą reagavo itin atsakingai ir operatyviai.
Visgi, pirminiais duomenimis, gaisro mastas nebuvo didelis – viename iš butų užsidegė televizoriaus priedėlis. Pranešimų apie nukentėjusius asmenis nėra. Pavojus greitai buvo lokalizuotas, o tarnybos netrukus baigė darbus ir paliko įvykio vietą.