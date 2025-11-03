Penktadienio popietę Gelgaudiškyje vyko džiaugsmingas įvykis – duris atvėrė naujai įrengtos Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ patalpos.
Į šventę susirinko gausus būrys bendruomenės narių, svečių ir bičiulių, kurie kartu pasidžiaugė ilgai laukta svajonės įgyvendinimo akimirka. Šis projektas įgyvendintas su Šakių rajono savivaldybės finansine parama, tačiau didelę dalį darbų atliko patys bendruomenės nariai, savo rankomis ir širdimi prisidėję prie naujųjų patalpų įrengimo, kurios ne tik jaukios, tačiau ir pritaikytos įvairiems susibūrimams. Čia savo vietą ras ir vaikų dienos centras, kuriame mažieji bendruomenės nariai galės leisti laiką saugioje, kūrybiškoje ir draugiškoje aplinkoje.
Atidarymo šventės „vinimi“ tapo Antano Baužos paveikslų paroda „Medis“, kviečianti apmąstyti gyvybės, augimo ir tvirtumo temas. Paroda veiks visą lapkričio mėnesį ir taps pirmuoju naujųjų patalpų kultūriniu akcentu.
Renginio metu skambėjo nuoširdūs sveikinimai, padėkos žodžiai ir linkėjimai, kad šios patalpos taptų vieta, kur nuolat sugrįžtama – kur gimsta naujos idėjos, iniciatyvos ir bendrystė.
Kaip gražiai skambėjo šventės šūkis: „Medis – kol žaliuoja, tol gyvas. Bendruomenė – kol jos durys varstomos, tol ji gyva.“
Linkima „Atgaivai“ sėkmingų veiklų, kūrybingų sumanymų bei gyvybingos bendrystės, kuri stiprina visą mūsų rajoną.