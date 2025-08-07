Dažno iš mūsų rytas prasideda savotišku ritualu – kavos gėrimu, suteikiant tonuso organizmui ir taip leidžiant dieną pradėti žvalesniems.
Visgi, norimą efektą gali suteikti žalioji arbata, kuri ne tik tonizuoja, bet ir turi daugybė kitų teigiamų savybių. „Sūduvos gidas“ atskleidžia, kodėl verta rinktis žaliąją arbatą.
Antioksidantai
Žaliosios arbatos sudėtyje gausu katechinų – antioksidantų, kurie padeda kovoti su laisvaisiais radikalais organizme. Šie antioksidantai padeda kovoti su uždegiminiais procesais, prisideda prie lėtinių ligų prevencijos, tokių kaip širdies ligos, diabetas ir net vėžys.
Mažesnis kofeino kiekis
Nors žalioji arbata savo sudėtyje turi kofeino, tačiau jo įprastai yra mažiau nei kavoje. Tai reiškia, kad arbata suteikia švelnesnį ir ilgesnį energijos poveikį nesukeliant nervingumo ir per didelio sujaudinimo, kurį kartais sukelia kavos vartojimas. Be to, žalioji arbata turi L-teaniną – amino rūgštį – medžiagą, skatinančią atsipalaidavimą, kuri sumažina streso lygį.
Gerina medžiagų apykaitą ir padeda kontroliuoti svorį
Tyrimai teigia, kad žalia arbata pagreitina medžiagų apykaitą ir prisidėta prie riebalų deginimo, todėl gali būti vartojama, kaip papildoma priemonė svorio metimo procese. Kava, nors ir suteikia stimulo, neturi tokio stipraus poveikio medžiagų apykaitai.
Gerina smegenų funkcijas
Būtų sunku prieštarauti, jog kava pagerina koncentraciją ir budrumą, tačiau žalia arbata turi papildomą pranašumą dėl L-teanino – ši medžiaga pagerina smegenų veiklą, nesukeliant dirglumo, o tai itin naudinga mokinantis ar atliekant kūrybinę, kruopščią veiklą.
Mažesnė žala skrandžiui
Nepaisant tam tikrų teigiamų kavos vartojimo aspektų mūsų sveikatai, tačiau šis gėrimas nėra dažnai rekomenduojamas turintis padidintą skrandžio rūgštingumą. Žalia arbata savo ruoštu tampa puikia alternatyva, nes nėra tokia stipri, todėl mažiau dirgina skrandį.
Arbata – naudinga širdies veiklai
Žalios arbatos vartojimas gali padėti mažinti kraujospūdį (priešingai nei kava, kuri padidina kraujospūdį) ir cholesterolio kiekį, o tai tampa svarbiu faktoriumi prisidedant prie sveikos širdies ir kraujagyslių sistemos.
Taigi, nors kava turi savo privalumų (tokių kaip greitas energijos pakilimas ir koncentracijos pagerėjimas), žalia arbata išsiskiria antioksidantų gausa, savyje turi mažiau kofeino, taip veikiant organizmą švelniau ir nesukeliant dirglumo tiek nervų sistemai, tiek skrandžiui. Žalia arbata – puiki alternatyva norintiems savo dieną pradėti žvaliems ir sveikiems.