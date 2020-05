Į kuriuos apdovanojimus verta atkreipti dėmesį naujo automobilio pirkėjui?

Automobilių pasaulyje vyksta daug įvairių apdovanojimų, tačiau toli gražu ne visi aktualūs lietuviams. Patys gamintojai savo modelius dažniausiai tiekia visam pasauliui, tačiau tarp šalių skiriasi ne tik patys automobiliai, bet ir įranga, kainodara bei rinkodara. Tad kurie apdovanojimai – svarbiausi lietuviui, besirenkančiam naują automobilį?

Patys apdovanojimai kartais dar pavadinami tik papildoma reklama, tačiau jie nemažai pasako apie automobilį. Beveik visada prestižinį apdovanojimą gavęs tampa bestseleriu ir yra vertinamas antrinėje rinkoje.

Universaliausi – tarptautiniai apdovanojimai

Visus automobilių apdovanojimus verta skirstyti į tarptautinius ir lokalius. Tarptautiniai yra vertinami geriausiai, nes jų komisijose dirba įvairių šalių žurnalistai – tai leidžia rasti išties universalų ir daugeliui rinkų tinkamiausią automobilį. Žinomiausi tarptautiniai apdovanojimai yra Europos ir Pasaulio metų automobilio (vadinami atitinkamai „Car of the Year“ ir „World Car of the Year“).

Europos metų automobilio rinkimai yra patys seniausi pasaulyje, vykstantys nuo 1964 m. Juose nėra jokių papildomų nominacijų – išrenkamas tik vienas geriausias automobilis, o vertinimo komisijoje dirba dešimtys žurnalistų iš skirtingų šalių ir geriausiai žinomų leidinių.

Per pusšimtį metų rinkimų būdas vis tobulėjo, tačiau pagrindinis principas liko tas pats – vertinti ne tik puikų kainos bei kokybės santykį, bet ir technologines inovacijas, kurios neretai tampa svarbiausiomis. Pavyzdžiui, 2020 m. geriausiu pripažintas „Peugeot 208“ suteikia didžiulę pasirinkimo laisvę klientams, t. y. benzininius, dyzelinius ar elektros variklius. Šis modelis taip pat buvo įvertintas už novatorišką prietaisų skydelį „iCockpit 3D“® bei kitas šio laikotarpio inovacijas. Antroje ir trečioje vietoje liko kiti revoliuciniai modeliai – elektromobiliai „Tesla Model 3“ bei „Porsche Taycan“.

2011 m. geriausiuoju buvo pripažintas „Nissan LEAF“ – tai pirmasis masinės gamybos praktiškas elektromobilis, kurį galėjo įsigyti daugelis vairuotojų. 1978 m. geriausiuoju buvo išrinktas „Porsche 928“ už šio prekės ženklo žingsnį į pigesnių automobilių segmentą, o 1967 m. netoli pergalės buvo „Jensen FF“ – pirmasis serijinės gamybos automobilis su ABS sistema bei pirmasis kupė su keturių varančių ratų pavara.

Pasaulio metų automobilio rinkimuose taip pat dirba kelios dešimtys įvairioms šalims ir leidiniams atstovaujančių žurnalistų, tačiau jų rezultatai prognozuojami kur kas mažiau. Pavyzdžiui, 2007 m. nugalėjo prabangus sedanas „Lexus LS“, 2014 m. – kompaktinis hečbekas „Audi A3“, o 2020 m. – tik Šiaurės Amerikos rinkai skirtas „Kia Telluride“.

Jungtinėje Karalystėje rengiami, bet tarptautiniais dėl margos vertinimo komisijos vadinami yra „International Engine of the Year“ rinkimai, kurių įvairiose kategorijose vertinami geriausi varikliai. Esminis skirtumas nuo metų automobilių rinkimų yra dalyvių ilgaamžiškumas – čia vertinami visi šiuo metu gaminami varikliai, o ne tik pasirodę per pastaruosius 12 mėnesių. Todėl kai kurie nugalėtojai pagrindinį prizą gauna metai iš metų: 2016–2018 m. „Peugeot“ gaminamas 1,2 l benzininis „PureTech“ variklis pripažintas geriausiu 1–1,4 litro kategorijoje; „Audi“ penkių cilindrų jėgainė buvo geriausia kategorijoje iki 2,5 litro net devynis kartus iš eilės (2010–2018 m.).

2019 m. pakeitus „International Engine of the Year“ rinkimų metodiką ir kategorijų nugalėtojus pradėjus skirstyti ne pagal darbinį tūrį, o pasiekiamą galingumą, nugalėtojai pasikeitė.

Įvairių leidinių specifika

Be jau minėtų tarptautinių, pasaulyje vyksta daugybė lokalių apdovanojimų, kuriuose įvertinami toms rinkoms skirti automobiliai. Juos rengia arba žurnalistus vienijančios organizacijos, arba atskiri leidiniai.

Pas mus gerai žinomi Lietuvos „Metų automobilio rinkimai“ ir jų rezultatai, kurie yra neblogas orientyras pirkėjui, tačiau į kokius apdovanojimus dar verta atkreipti dėmesį ir panagrinėti jų rezultatus, pasidomėti vertinimo kriterijais?

Atsižvelgti verta į Jungtinėje Karalystėje bei Vokietijoje rengiamų rinkimų rezultatus. Vokiška rinka ir vairuotojų poreikiai yra palyginti panašūs į lietuvių, tačiau ten dažniausiai nugali vietiniai gamintojai – 2020 m. rinkimuose trys iš penkių finalininkų buvo pagaminti Vokietijoje (vieninteliai įsiterpė „Peugeot 208“ bei „Mazda 3“), o nugalėjo „Porsche Taycan“. Objektyviais laikomi „Auto Bild“ rengiami rinkimai „Das Goldene Lenkrad“, kurių komisijoje dirba įvairių šalių žurnalų redaktoriai, tarp kurių – ir lietuvis Vitoldas Milius.

Jungtinėje Karalystėje kur kas dažniau įvertinami kitose šalyse pagaminti modeliai. Geras pavyzdys yra vienas žinomiausių britiškų leidinių „What Car?“, kurio apdovanojimuose 2020 m. buvo įvertinti ir „Peugeot 5008“ (geriausias didelis SUV), ir „Porsche Macan“ (geriausias sportiškas SUV), ir „Tesla Model 3“ (didelis elektromobilis), ir „Mercedes-Benz S-Class Cabriolet“ (geriausias kabrioletas).

„Top Gear“ rinkimuose vertinami itin išskirtiniai automobiliai kaip „Bugatti Chiron“, „Bentley Flying Spur“ ir panašūs – tai nedaug praktinės naudos pirkėjui turintys apdovanojimai.

Tokiose šalyse kaip Japonijoje ar JAV vykstantys apdovanojimai yra išsamūs, jų kriterijai taip pat aiškūs, tačiau rezultatai mažai aktualūs lietuviams – tai kitokios rinkos ir vertinimai retai atitinka vietinius niuansus.