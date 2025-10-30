Rudenį, atvėsus orams, daugelis žmonių gali pastebėti, kad jų rankų oda tampa vis sausesnė ir šiurkštesnė, o kartais, atrodo, nepadeda net rankų kremas.
„Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė pasakoja, kad šiuo metų laiku oda susiduria su daugybe išorės dirgiklių, todėl svarbu ne tik drėkinti jau išsausėjusią odą, bet ir atkurti pažeistą apsauginį barjerą.
Kodėl rudenį rankų oda išsausėja?
„Įsibėgėjęs ruduo gali tapti tikru išbandymu mūsų odai, kurią veikia temperatūrų skirtumai tarp lauko ir šildomų patalpų, drėgmės svyravimai bei šaltas vėjas. Kartais šildymas patalpose gali išsausinti orą, todėl jose sumažėja drėgmė, kuri paprastai padeda odai išlikti elastingai. Kai iš odos pasišalina drėgmė, riebalinis sluoksnis, kuris ją saugo nuo išsausėjimo, tampa plonesnis. Dėl to rankų oda pradeda sausėti ar net kartais trūkinėti“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Ne visų oda į išorės dirgiklius reaguoja vienodai. Pasak vaistininkės, kai kurių žmonių odos išsausėjimui didesnę įtaką daro genetika, amžius, odos tipas ar net kasdieniai įpročiai.
„Žmonės, kurių oda natūraliai plonesnė ar linkusi į atopiją, dažniau kenčia nuo išsausėjimo ir tempimo pojūčio. Tuo tarpu vyresniame amžiuje oda pradeda gaminti mažiau natūralių lipidų, dėl ko drėgmė iš jos irgi pasišalina greičiau. Prie rankų odos išsausėjimo gali prisidėti ir per dažnas rankų plovimas ar dezinfekcinių priemonių naudojimas, ypač jei jų sudėtyje yra alkoholio. Svarbu nepamiršti – tokios priemonės naikina ne tik mikrobus, bet ir odos lipidus, kurie atsakingi už natūralų apsauginį barjerą“, – pasakoja E. Ramaškienė.
Kaip tinkamai prižiūrėti rankų odą?
Norint išvengti rankų odos išsausėjimo, svarbiausia ją reguliariai drėkinti. Vaistininkė pataria rankų kremų sudėtyje ieškoti glicerino, šlapalo, pantenolio ar hialurono rūgšties.
„Glicerinas gali pritraukti ir sulaikyti drėgmę odoje, taip išlaikydamas jos švelnumą. Tuo tarpu šlapalas gali ne tik drėkinti odą, bet ir padėti pašalinti negyvas odos ląsteles, gerindamas veikliųjų medžiagų pasisavinimą. Pantenolis gali nuraminti sudirgusią odą ir paskatinti jos atsinaujinimą. O hialurono rūgštis gali surišti vandens molekules odoje ir padėti atkurti jos elastingumą“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Ji pabrėžia, kad rankų kremą reikėtų tepti ne tik tada, kai oda jau sausa, bet reguliariai – po kiekvieno rankų plovimo ir prieš miegą.
„Jeigu odos išsausėjimas vargina ilgesnį laiką, rekomenduojama atlikti kraujo tyrimus, kad gydytojas įvertintų, ar netrūksta vitaminų A ir E, apie kurių trūkumą kartais gali išduoti odos šerpetojimas ir trūkinėjimas“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.
„Jeigu rankų oda pradeda stipriai šerpetoti ar net skilinėti iki žaizdelių, tai kai kuriais atvejais gali signalizuoti apie tam tikras uždegimines lėtines odos ligas, tokias kaip dermatitas, sezoninė psoriazė ar egzema. Šiais atvejais, esant stipriam odos trūkinėjimui, rekomenduojama netepti priemonių šlapalu, nes tai gali sudirginti odą. Pirmiausia vertėtų kreiptis gydytoją dermatologą, kuris paskirs tinkamiausią gydymą“, – pataria vaistininkė E. Ramaškienė.