Vos per vieną parą dainininkė Jessica Shy išpardavė visus bilietus į savo koncertą, vyksiantį kitų metų rugpjūtį Vilniaus Vingio parke. Bilietai buvo išgraibstyti dar išankstinės prekybos metu, nors vieša prekyba turėjo prasidėti tik rytoj, penktadienį.
Tokio masto susidomėjimas leidžia teigti, kad atlikėja šiuo metu yra populiariausia Lietuvos muzikos žvaigždė, o jos koncertas gali tapti rekordiniu.
Rekordas vis dar priklauso „FOJE“
Visų laikų lankomiausio koncerto rekordas Lietuvoje iki šiol priklauso legendinei grupei „FOJE“, kurios atsisveikinimo koncertas 1997 metų gegužę Vingio parke sutraukė net 60 tūkst. žiūrovų. Šis rekordas išlieka nepajudinamas daugiau nei 25 metus.
Muzikos ekspertai svarsto, kad dabartinis Jessica Shy populiarumas gali tapti rimtu iššūkiu šiam istoriniam pasiekimui, nors dėl griežtesnių saugumo reikalavimų šiandien pasiekti 1997-ųjų mastelius būtų labai sudėtinga.
Organizatoriai informaciją laiko paslaptyje
Koncertą organizuojančios bendrovės „Live Nation Lithuania“ Ryšių su visuomene ir komunikacijos vadovas bei bilietų pardavimo tinklo UAB „Bilietai PLG“ Skaitmeninės rinkodaros specialistas Paulius Bitėnas, „Sūduvos gido“ redakcijai patvirtino, kad visi bilietai yra parduoti, tačiau atskleisti detalesnės informacijos negalėjo: „Ši informacija nėra viešai skelbtina“, – teigė P. Bitėnas.
Jis taip pat neatskleidė, ar bus papildomų bilietų į pirmąjį koncertą ir ar bus skelbiamas papildomas, antrasis koncertas, nes tokia galimybė tarp dainininkės gerbėjų jau aktyviai aptarinėjama.
Palyginimui – „Imagine Dragons“ ir Ed Sheeranas
2023 m. rugpjūtį Vingio parke koncertavusi JAV roko grupė „Imagine Dragons“ surinko 42 013 žiūrovų – tąkart visi bilietai taip pat buvo išparduoti.
Dar įspūdingesnį rezultatą pasiekė britų atlikėjas Ed Sheeranas, kuris Kauno Dariaus ir Girėno stadione surengė du iš eilės koncertus. Juos kartu stebėjo net 81 119 žiūrovų (Baltijos šalių rekordas), o pirmojo šou metu užfiksuotas stadiono lankomumo rekordas – 46 637 žmonės.
Jessica Shy – naujos kartos scenos fenomenas
Per pastaruosius metus Jessica Shy tapo neabejotina Lietuvos popmuzikos lydere.
2024 m. ji surengė vienintelį koncertą Kauno Dariaus ir Girėno stadione, kurį stebėjo daugiau nei 40 tūkst. žiūrovų.
Apsukų atlikėja nemažino ir šiemet, kai vos per kelias paras išpardavė bilietus į tris koncertus Vilniaus Kalnų parke, kuriuos bendrai aplankė apie 35 tūkst. žmonių.
Jessica Shy koncertas Vingio parke jau dabar vadinamas vienu laukiamiausių 2026-ųjų metų muzikos renginių Lietuvoje.
Ar jam pavyks pagerinti legendinį „FOJE“ rekordą, paaiškės tik kitų metų rugpjūtį, tačiau akivaizdu, kad jau dabar kuriamas naujas Lietuvos muzikos istorijos puslapis.