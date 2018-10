Jokių išimamų protezų – tikri dantys per vieną dieną

Dantų netekimas neigiamai paveikia žmogaus išvaizdą, socialinį gyvenimą ir sveikatą. Dėl įvairių priežasčių dantis gali prarasti tiek vyresni, tiek jauno amžiaus žmonės. Norėdami susigrąžinti gyvenimo kokybę, daugelis pasinaudoja dantų atkūrimo galimybėmis. Kaip atkurti prarastus dantis implantų pagalba, pasakoja klinikos „Denta“ gydytoja periodontologė Jovita Andrišiūnienė bei gydytoja odontologė ortopedė Audronė Šidlienė.

Dantų praradimas

Netinkama burnos higiena – ne vienintelė dantų netekimo priežastis. Dantų praradimą gali lemti ir paveldimumas, įvairios ligos ar nelaimingi atsitikimai. Klinikos Denta gydytojos nuolat susiduria su kelių ar visų dantų netekusiais žmonėmis ir atskleidžia, jog tokių pacientų gyvenimo kokybė yra akivaizdžiai prastesnė: „Daugelis dantų netekusių žmonių atvirauja, jog vengia bendravimo ir susibūrimų viešose vietose, kadangi negali nevaržomai šypsotis, kokybiškai kramtyti maisto bei drąsiai kalbėti. Šių pacientų emocinė būklė kardinaliai pasikeičia atkūrus dantis: akimirksniu sugrįžta pasitikėjimas savimi ir pozityvumas“, – teigia gydytoja periodontologė Jovita Andrišiūnienė.

Išimamieji protezai

Kasdieniai dantų netekusių žmonių palydovai – išimamieji protezai, tačiau gydytoja odontologė ortopedė Audronė Šidlienė teigia, jog šis dantų atkūrimo būdas sukelia nemažai nepatogumų: „Išimamas plokšteles nešiojantiems pacientams yra sudėtinga valgyti, kadangi kramtymas tampa neefektyvus. Be to, dantų plokštelė burnoje laikosi nestabiliai ir pacientas yra priverstas nerimauti, kad ji neiškristų. Taip pat, plokštelę tenka kasnakt išsiimti, dėl to šis metodas nesuteikia galimybės jaustis lyg su savais dantimis“.

Protezų tvirtinimas ant implantų

Bedančius žandikaulius galima kokybiškai atkurti vos 4-6 implantų pagalba. „Visi ant keturių“ – tai nauja ir pažangi metodika, padedanti visus dantis atkurti pasitelkiant skaitmeninį 2D ir 3D gydymo planavimą, kuris užtikrina tikslų ir efektyvų procedūros atlikimą. Pirmojo vizito metu atliekamos reikiamos chirurginės procedūros: kaulo priauginimas ir implantų įsriegimas. Ant implantų tvirtinamas laikinas protezas su estetiškai atrodančiais dantimis. Nuolatinį dantų protezą galima tvirtinti implantams pilnai prigijus, t.y. viršutiniame žandikaulyje po 4-6 mėnesių, apatiniame po 2-3 mėnesių, priklausomai nuo klinikinės situacijos. „Ant dantų implantų pritvirtintas neišimamas protezas suteikia galimybę jaustis tarsi su savais dantimis“, – teigia gydytoja odontologė ortopedė A. Šidlienė.

Dantų atkūrimas galimas vos per vieną dieną

Didžiausias „visi ant keturių“ metodo privalumas – galimybė dantis atkurti vos per 24 valandas. Be to, gydytoja sako, jog šis būdas yra tinkamas žmonėms, kurių žandikaulio kaulas pradėjęs nykti, kadangi nereikia jo priauginti: „Keturi implantai atstoja dantų šaknis ir padeda išvengti kaulo irimo. Protezai ant implantų yra ilgaamžis sprendimas, kuris atrodo itin natūraliai, be to, saugiai ir tvirtai laikosi“, – privalumus vardija gydytoja periodontologė J. Andrišiūnienė. Dantų atkūrimas ant keturių implantų suteikia galimybę džiaugtis estetiškai atrodančiais dantimis ir atstatyta kramtymo funkcija jau po pirmojo vizito.