Penktadienio vakarą Jungėnai alsavo krepšiniu – kultūros namų krepšinio aikštelėje vyko naktinio krepšinio 3×3 turnyras.
Šįkart turnyre dalyvavo 16 komandų – 6 jaunimo grupėje ir 10 suaugusiųjų grupėje. Komandos atvyko iš įvairių miestų: Utenos, Klaipėdos, Prienų, Kalvarijos, Marijampolės bei Lazdijų.
Turnyro pradžioje dangus grėsė lietumi, tačiau krepšininkai buvo pasigailėti – įsibėgėjus varžyboms dangus pasidarė giedras ir gaivus.
Nors pavyko išvengti audringesnių orų, aikštelėje vyko itin atkaklios kovos, kurių metu netrūko ir rimtesnių konfliktų bei sužeidimų. Pastarieji įvykiai nepagerino šventės atmosferos, tačiau suteikė adrenalino ir padidino žiūrovų susidomėjimą, kurių Jungėnuose tikrai netrūko.
Jaunimo grupės nugalėtojai paaiškėjo vos po kelių valandų – pirmąją vietą ir čempionų titulą pelnė Kalvarijos MSM komanda, antrąją vietą užėmė „Plieno namas“, o trečiąją – „Lenkai“.
Suaugusiųjų grupėje dėl apdovanojimų „virė“ daug rimtesnės dvikovos. Meistriškumą įrodė ir čempionais tapo „Košviriai“, antrąją vietą užėmė „Kalvarija“, o trečiąją – „K-4“.
Turnyrą organizavo Jungėnų kaimo bendruomenė, finansavimą skyrė Kalvarijos savivaldybės administracija, paramą suteikė „Dažasvydis Kalvarijoje“ bei „Kalvarijos komunalininkas“.
Renginys sulaukė didelio vietos bei aplinkinių bendruomenių susidomėjimo ir tapo puikia proga sportui bei bendravimui po atviru dangumi. Tikimasi, kad tokie turnyrai taps tradicija Jungėnuose, pritraukiantys dar daugiau sporto entuziastų.