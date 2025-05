Kadastriniai matavimai yra būtini žingsniai, kai norima tiksliai identifikuoti ir teisiškai įregistruoti nekilnojamąjį turtą. Jie privalomi ne tik naujai pastatytų statinių atveju, bet ir po rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, arba kai įrengiami infrastruktūriniai objektai – keliai, tvenkiniai, inžineriniai tinklai.

Šie matavimai būtini ir tada, kai žemės sklypas turi tik preliminarius duomenis ar savininkas planuoja jį parduoti. Tai teisiškai reikšminga procedūra, kuri padeda išvengti ginčų su kaimynais dėl ribų, tiksliai apskaičiuoti nekilnojamojo turto vertę ar užtikrinti tikslų jo įregistravimą Registrų centre. Tokie matavimai taip pat naudingi keičiant žemės naudojimo paskirtį ar sklypą padalijant.

Dokumentai, reikalingi prieš atliekant matavimus

Kad galėtumėte pradėti kadastrinių matavimų procesą, pirmiausia reikia pateikti tam tikrus esminius dokumentus – be jų matininkas negalės pradėti savo darbo. Šie dokumentai reikalingi tiek žemės sklypų, tiek statinių matavimui:

Dokumentai, įrodantys žemės sklypo ar pastato nuosavybės teisę (pvz., pirkimo–pardavimo sutartis, paveldėjimo pažymėjimai, dovanojimo dokumentai ir kt.);

Registrų centro išrašas arba nekilnojamojo turto registro pažyma;

Sklypo plano ar schemos kopija (jei yra);

Pastato projektas ar brėžiniai (jeigu matuojamas statinys);

Savininko asmens tapatybės dokumento kopija.

Šie dokumentai leidžia matininkui įsitikinti objekto teisine padėtimi ir teisingai suplanuoti visus būtinus veiksmus. Kai kuriais atvejais gali būti reikalingas ir kaimyninių sklypų savininkų sutikimas.

Matavimų eiga ir trukmė

Kadastriniai matavimai atliekami keliais etapais: pirmiausia surenkami dokumentai, vėliau atliekami matavimai vietoje, skaičiuojami parametrai, rengiamas kadastro bylų rinkinys. Priklausomai nuo sklypo dydžio, vietovės sudėtingumo bei statinių kiekio, visas procesas gali užtrukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Svarbu žinoti, kad kiekviena situacija individuali, todėl terminai gali skirtis.

Rinkdamiesi paslaugų teikėją – būkite atsakingi

Nors kaina dažnai tampa pagrindiniu pasirinkimo kriterijumi, svarbu vertinti ne tik ją. Profesionalumas, patirtis, klientų atsiliepimai ir naudojama įranga – tai faktoriai, kurie gali nulemti tiek matavimų kokybę, tiek jų atitikimą teisiniams reikalavimams. Patikima įmonė visada naudoja modernią geodezinę įrangą, tiksliai fiksuoja duomenis ir užtikrina, kad galutinė byla būtų patvirtinta be papildomų korekcijų. Be to, atsakingi specialistai gali padėti pasirūpinti visais papildomais formalumais.

Kadastriniai matavimai nėra vien tik formalus žingsnis – tai reikšminga procedūra, kuri padeda tiksliai nustatyti nuosavybės ribas, įtvirtinti teisinį aiškumą ir sukurti patikimą pagrindą bet kokiems būsimiems sandoriams. Tinkamas dokumentų paruošimas ir profesionalus partneris šiam procesui – garantas, kad viskas vyks sklandžiai ir be netikėtumų. Ruošdami dokumentus iš anksto, sutaupysite ir laiko, ir išlaidų ateityje.