Oras–oras šilumos siurblys vienu įrenginiu užtikrina ir šildymą, ir vėsinimą, o kartu filtruoja patalpų orą. Kad pasirinkimas būtų sėkmingas, vertinkite ne tik kainą: svarbūs galingumas, efektyvumas, darbo temperatūros, triukšmo lygis, montavimo sąlygos ir aptarnavimas.
Kaip veikia?
Išorinis blokas paima šilumą iš lauko oro ir per šaltnešį perduoda ją vidiniam blokui, kuris ją išsklaido patalpų ore. Vasarą ciklas apsiverčia ir įrenginys vėsina. Inverterinė technologija leidžia pritaikyti galią pagal realų poreikį, taip taupant elektrą.
Tikslas ir patalpų planas
Apgalvokite, ko labiausiai reikia: greitos šilumos, nuolatinio komforto, energijos taupymo ar oro kokybės. Atviram planui pakanka vieno ar kelių strateginių vidinių blokų; daug mažų kambarių dažnai reikalauja kelių įrenginių arba multi-split sistemos.
Galingumo parinkimas
Orientaciniai šilumos nuostoliai: gerai apšiltintam būstui ~30–60 W/m², senesniam ~60–100 W/m². Per silpnas siurblys dirbs ant ribos ir triukšmaus, per galingas dažnai „dusins“ ciklus ir bus mažiau efektyvus. Verčiau rinktis modelį, kurio minimali galia maža, o moduliavimo diapazonas platus.
Efektyvumas: COP, SCOP ir SEER
COP rodo momentinį naudingumą, SCOP – sezoninį šildymo efektyvumą, SEER – sezoninį vėsinimo efektyvumą. Kuo skaičiai didesni, tuo mažesnės sąnaudos. Siekite A++ ar A+++ klasės, bet lyginkite ir realias vartotojų sąlygas, ne vien laboratorinius taškus.
Darbo temperatūrų diapazonas
Lietuvos žiemoms rinkitės modelius, deklaruojančius pilną šildymo galią prie –15…–20 °C ir gebėjimą dirbti iki –25 °C. Patikrinkite atitirpinimo (defrost) logiką – pažangesni valdikliai trumpina defrost trukmę ir mažina komforto kritimus.
Triukšmas
Svarbūs abu skaičiai: vidinio bloko dB(A) miegamajame turėtų būti labai žemas tylos režimu, išorinio – žemas naktiniu režimu, kad neerzintų kaimynų. Garso lygis auga logaritmiškai, tad keli dB gali reikšti akivaizdų skirtumą. Montuokite su antivibracinėmis tarpinėmis.
Oro paskirstymas ir filtrai
Plati oro sklendžių eiga padeda pasiekti tolimas zonas. Ieškokite daugiasluoksnių filtrų, fotokatalizinių ar plazminių sprendimų, tačiau žinokite: jie nepakeičia vėdinimo. Filtrus plaukite kas 2–4 savaites, giluminę priežiūrą atlikite kartą per sezoną.
Valdymas ir automatika
Wi-Fi, programiniai grafikai, geolokacinis arba nuotolinio valdymo scenarijai leidžia tiksliau valdyti sąnaudas. Šildymui vertingas tikslus termistoriaus darbas ir „išmanus“ atitirpinimas; vėsinimui – drėgmės kontrolės funkcijos (dry mode).
Montavimas
Teisinga vieta – pusė sėkmės. Užtikrinkite oro patekimą, minimalų triukšmo perdavimą, kondensato nuvedimą, atstumus nuo sienų ir kampų, apsaugą nuo varveklių bei sniego. Daugiabučiuose gali reikėti administratoriaus ar kaimynų sutikimo. Naudokite tik sertifikuotus montuotojus.
Eksploatacija ir sąnaudos
Reguliari priežiūra tiesiogiai mažina elektros suvartojimą ir prailgina kompresoriaus tarnavimo laiką. Praktinis orientyras: geras oras oras siurblys didžiąją sezono dalį pasiekia 2,5–4,5 SCOP, tad už 1 kWh elektros tiekiama kelios kWh šilumos.
Biudžetas ir bendros nuosavybės sąnaudos
Vertinkite ne vien pirkimo kainą, bet ir 5–10 metų TCO: energiją, priežiūrą, filtrų keitimus, garantijos trukmę. Brangesnis, bet efektyvesnis modelis dažnai atsiperka per 2–4 sezonus, ypač šildant kasdien.
Dažniausios klaidos
Per mažas ar per didelis galingumas, taupymas montavimo sąskaita, ignoruojamas triukšmas, netinkama vieta (pvz., virš lovos), nevalomi filtrai ir per aukšta nustatyta ventiliatoriaus eiga žiemą.
Greitas kontrolinis sąrašas
Plotas ir šilumos nuostoliai; SCOP/SEER ir energinė klasė; darbinės temperatūros; triukšmo lygiai; filtrai ir valdymas; patikimas montuotojas; garantija ir aptarnavimas; TCO skaičiavimas.
Tinkamai parinktas oras–oras siurblys užtikrina komfortą visus metus, mažas sąnaudas ir gerą oro kokybę. Skirkite laiko skaičiavimams, rinkitės plačiai moduliuojantį, tylų, efektyvų modelį ir patikėkite montavimą profesionalams – taip investicija atsipirks greitai ir tarnaus ilgai.