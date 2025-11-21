Lapkričio 21-ąją minima Pasaulinė sveikinimosi diena, kurios metu dėmesys krypsta į vieną iš universaliausių žmonijos gestų – pasisveikinimą.
Daugelyje šalių įprasta paspausti ranką, linktelėti ar apkabinti, pasitaiko ir neįprastų, o kartais net labai egzotiškų formų.
Pasisveikinimas yra daugiau nei mandagumo ženklas – tai socialinis ryšys, išreiškiantis pagarbą ar parodantis priklausymą bendruomenei.
„Sūduvos gidas“ supažindina su pačiais neįprasčiausiais pasisveikinimo būdais.
Naujoji Zelandija – maorių „hongi“: pasidalijimas gyvybės kvapu
Maoriai sveikinasi suliesdami nosį ir kaktą – toks gestas vadinamas hongi. Jis simbolizuoja gyvybės esmės (ha) pasidalijimą ir tarpusavio pagarbą. Ritualas dažniausiai naudojamas ceremonijose ir oficialiuose susitikimuose.
Nikaragva ir Kosta Rita – burnos timptelėjimo ženklas
Kai kuriuose Centrinės Amerikos regionuose pasisveikinimas yra vos pastebimas: žmonės trumpai timpteli apatinę lūpą. Šis tylus gestas reiškia „pastebėjau tave“.
Indija – dvasingasis „Namaste“
Indijoje žmonės sveikindamiesi sudeda rankas ties krūtine ir palenkia galvą tardami „Namaste“. Šis gestas reiškia „lenkiuosi dieviškumui tavyje“ ir yra itin giliai įsišaknijęs šalies kultūroje bei religijoje.
Tailandas – socialinę hierarchiją atspindintis „wai“
Tailando pasisveikinimas – tai rankų sudėjimas tarsi maldoje. Kuo žmogus statusas visuomenėje aukštesnis, tuo aukščiau pakeliamos rankos ir labiau palenkiama galva.
Japonija – nusilenkimų „kalba“
Japonija – taisyklių šalis, todėl nusilenkimas yra itin tiksli ir ritualizuota pasisveikinimo forma:
- 15° nusilenkimas – neformalus sveikinimas
- 30° nusilenkimas – pagarbus gestas
- 45° nusilenkimas – formalus, oficialus nusilenkimas
Nusilenkimo kampas gali atskleisti tiek socialinę padėtį, tiek santykį su pašnekovu.
Prancūzija – skruostų bučiniai
Prancūzai dažnai sveikinasi skruostų bučiniais, tačiau jų skaičius skirtingose šalies vietose gali būti skirtingas – nuo dviejų iki keturių bučinių. Tai draugiškas ir šiltas būdas pasakyti „bonjour“.
Kenija – ilgas rankos paspaudimas
Kai kuriuose Kenijos regionuose pasisveikinimas gali būti ilgas rankos paspaudimas, kartais netgi tęsiamas ir pokalbio metu. Tokiu pasisveikinimu siekiama išreikšti nuoširdų dėmesį kitam žmogui.
Sakartvelas – šiltas apkabinimas
Sakartvele net su mažai pažįstamais žmonėmis dažnai sveikinamasi draugišku apkabinimu. Tai laikoma svetingumo ir žmogiškumo išraiška, kuria ši šalis itin garsėja.
Tonga – kvapo pasidalijimas
Mūsų krašto žmonėms pasisveikinimas Tongoje būtų itin neįprastas – čia tradicinis pasisveikinimo metu žmonės švelniai priglaudžia nosį prie kito žmogaus skruosto ir įkvepia. Tai simbolizuoja artumą, pasitikėjimą ir šilumą.
Namibijos San gentys – pasisveikinimo „muzika“
San tautų kalbose gausu klikų, todėl pasisveikinimas neretai skamba tarsi ritmingas liežuvio spragtelėjimas. Tai savotiška žodinė melodija, kuri iš karto išskiria jų bendruomenę iš visų kitų.
Rytų Timoras – žaismingas ausies pliaukštelėjimas
Kai kuriuose Rytų Timoro regionuose draugai vienas kitą pasveikina lengvu pliaukštelėjimu per ausį. Nors mūsų krašte tai greičiausiai būtų nepriimtina, Rytų Timore tai žaismingas ir visiškai neformalus būdas parodyti artumą su asmeniu.
Universaliausias pasisveikinimas – šypsena
Nepaisant pasaulio kultūrų įvairovės, visus vienija vienas gestas – šypsena. Ji peržengia kalbos barjerus ir dažnai yra pats draugiškiausias būdas pradėti pokalbį bei parodyti artumą kitam asmeniui.