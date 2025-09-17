Pirmadienį, Kalvarijoje, drauge su vietos organizacijų atstovais kalbėtasi apie Savanorių koordinavimo kokybės standarto kūrimą.
Diskusijų metu dalintasi patirtimis, ieškota sprendimų ir aptarta, kaip užtikrinti, kad savanorystės procesas būtų sklandus, prasmingas ir naudingas tiek savanoriams, tiek priimančioms organizacijom.
Primenama, kad šiuo metu Actio Catholica Patria kartu su Pal. J. Matulaičio socialiniu centru bei kitais partneriais įgyvendina projektą „Savanorių koordinavimo kokybės gerinimas“. Pagrindinis šio projekto tikslas – sukurti savanorių koordinavimo standartą, kuris padėtų užtikrinti kokybišką ir vieningą darbą su savanoriais visoje šalyje.
Susitikimą moderavo Aistė Rutkauskienė ir Vladas Polevičius, o jauki Kalvarijos viešosios bibliotekos atmosfera dar kartą priminė – savanorystė stiprina miestus ir žmones.
Ačiū visiems, kurie prisijungė ir dalinosi savo mintimis. Kiekviena jūsų patirtis yra svarbi mozaikos dalis, iš kurios kuriamas nacionalinis standartas, užtikrinsiantis vieningą ir kokybišką darbą su savanoriais visoje Lietuvoje.