Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga organizuoja apskritojo stalo diskusiją „ES ir Lietuvos žemės ūkio sektoriaus dabartis. O kaip norime ir galime atrodyti 2028–2034 metais?“, kuri vyks 2025 m. lapkričio 14 d. 10.00–12.00 val. Kalvarijos viešojoje bibliotekoje (Laisvės g. 2, Kalvarija).
Diskusijos metu pranešėjai pristatys esamą situaciją Europos Sąjungos ir Lietuvos žemės ūkio sektoriuje, aptars iššūkius, kels rūpimus klausimus bei pateiks įžvalgas dėl naujosios Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos ir paramos sąlygų 2028–2034 m. laikotarpiui.
Renginio metu vyks moderuojama diskusija su pranešėjais ir auditorija.
Kilus klausimų, prašome kreiptis į Eglę Markevičiūtę, tel. +370 671 29 568.
Apskritojo stalo diskusija organizuojama pagal Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisykles.