Kalvarijos savivaldybės administracija informuoja, kad Kalvarijos savivaldybės taryba, atliepiant daugumos gyventojų interesus, poreikius, 2025 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-92 (nuoroda į dokumentą – https://teisineinformacija.lt/kalvarija/document/11444), nustatė, kad nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. Kalvarijos savivaldybės teritorijoje keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifas bus 0,00 Eur už vieną keleivio vežimo kilometrą, t. y. kad visi keleiviai reguliaraus vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais Kalvarijos savivaldybės teritorijoje turi teisę įsigyti važiavimo bilietą su 100 procentų nuolaida/viešojo keleivinio transporto lengvatą bilietui.
Taip pat siekiama, kad nemokama vietinio susiekimo viešąja paslauga gyventojai iš provincijos iki darbo laiko pradžios būtų atvežti į Kalvarijos m. ir po darbo laiko parvežti į namus.
Reaguojant į tai, savivaldybė priversta koreguoti autobusų maršrutus, reisų tvarkaraščius.
Pokyčiai įsigalios nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. (nuoroda į maršrutus, reisų tvarkaraščius – https://teisineinformacija.lt/kalvarija/document/11682).