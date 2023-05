Po visų vakarykščių melodramų, Prigožinas padarė naują pareiškimą. Kad jam tvirtai pažadėjo tiek sviedinių, kiek norės, kad reguliarios pajėgos pridengs jo flangus ir neleis ukrainiečiams jį atkirsti, kad paliks visiškai laisvas rankas Bachmute, ir kad visus nurodymus gaus iš armijos generolo Surovikino, kuriuo vieninteliu Prigožinas pasitiki. Kitaip sakant, „vagneriams“ Kremlius kategoriškai uždraudė kur nors trauktis, ir pažadėjo visus jo prašomus resursus.

Primena viduramžius, kai karalius priverstas skaitytis su savarankiškais ir populiariais feodalais, dovanoti jiems prašomas dovanas ir žadėti amžiną nepriklausomybę. Pažadėti, ir laukti geresnių laikų, kai galės to feodalo savarankiškumą apriboti, galbūt ir nuridenti galvą nuo pečių, jeigu to reikės karališkai valdžiai sustiprinti.

Kol kas – maištas laive numalšintas, „vagneriai“ ir toliau dės galvas Bachmute. Tačiau matau didelę tikimybę, kad „vagnerius“ bandys suskaldyti dalimis ir iškaičioti po reguliarias pajėgas, palikdami Prigožiną be kariuomenės.

Vakariečius suneramino Rusijos pradėta vykdyti civilių gyventojų evakuacija iš Enerhodaro ir dar 15 aplinkinių vietovių. Kremliuje tą puikiai žino, todėl kiekvieną kartą, kai tik ima nesisekti fronte, „paspaudžia“ Zaporižės AES klausimą. Tai dar vienas patvirtinimas, kad rusai jaučiasi nekaip.

Baltarusijoje ramu.

Šiąnakt ukrainiečiai surengė 23 bepiločių antskrydį virš Krymo. Rusai sako, kad pavyko jį atremti. Trimis grupėmis skridę bepiločiai buvo sunaikinti ugnimi arba priversti nutūpti elektroninėmis priemonėmis. Tačiau kol kas patvirtinti tik 3 numušti bepiločiai, kokie realiai patirti nuostoliai – neaišku.

Bepiločiais bandytas atakuoti ir karinis rusų aerodromas Severskij Ivanovsko srityje. Ukrainiečiai vis aktyvesni, vis dažniau atakuoja taikinius Rusijoje. Rusai fiksuoja didesnes kolonas, traukiančias link fronto. Taigi, puolimas artėja.

Tik nereikėtų tikėtis, kad net sėkmės atveju jau bus laimėtas karas. Ne, puolimų, kontrpuolimų ir gynybos dar bus daug. Kremlius jau planuoja savo puolimą vasaros pabaigoje – rudenį. Šitas karas dar pareikalaus aukų ir ištvermės.

Slava Ukraini!