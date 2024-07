Trečiadienį vakare, skvere prie „Spindulio“ kino teatro, įvyko antrasis šio sezono „Spindulio kino po atviru dangumi“ renginys, kurio metu kino mylėtojams demonstruota Irmos Pužauskaitės juosta „Devintas žingsnis“.

Prieš kelias savaites pirmojo seanso metu audra grasinęs oras, šį kartą nepagailėjo itin gerų orų, todėl pasimėgauti kokybišku lietuvišku kinu susirinko gausus marijampoliečių ir miesto svečių būrys.

Marijampolės „Spindulio“ kino teatro direktorė Kristina Dobrovolskienė tardama sveikinimo žodį prieš seansą, padėkojo renginio informaciniams ir techniniams partneriams.

Visgi, anot direktorės, projektas neegzistuotų be kino žiūrovų, todėl malonu matyti daug kinui neabejingų žmonių, o susirinkusieji paraginti drąsiai pasivaišinti partnerių ir rėmėjų skirtomis vaišėmis.

Pristatydama Irmos Pužauskaitės filmą „Devintas žingsnis“, kino teatro vadybininkė Aušrinė Šimaitienė patikino, kad tai vienas ryškiausių pastarųjų metu lietuviško kino produktų, kuris nacionaliniuose kino apdovanojimuose „Sidabrinė gervė” buvo nominuotas net 7 kategorijose: Metų geriausias aktorės vaidmuo, Metų geriausias aktoriaus vaidmuo, Metų geriausias antraplanis aktoriaus vaidmuo, Metų geriausias grimo dailininko darbas, Metų geriausias ilgametražis vaidybinis kino filmas, Metų geriausias kino dailininko darbas, Metų geriausias operatoriaus darbas.

Maža to, filmas sulaukė puikių įvertinimų ir užsienyje, o didžiausiu to pripažinimu galima laikyti faktą, kad nuo 2025 m. pavasario, filmas bus rodomas per prestižinę kino platformą HBO, kuri žinoma dėl tokių pirmo ryškumo serialų, kaip „Sopranai: mafijos kronika“, „Blakė“, „Sostų karai“ ir kt.

„Devintas žingsnis“ – kiek daugiau nei pusantros valandos trunkanti drama, pasakojanti apie Lino (akt. Valentinas Novopolskis) bandymą iš naujo patirti gyvenimo džiaugsmą, gydantis nuo alkoholizmo.

Visgi, rūpesčiai nesibaigia, kai pagalbos prireikia vyro dukrai Ievai (akt. Gerda Čiuraitė), o ši netrukus apsigyvena pas tėvą.

Praeities išgyvenimai ir skauduliai neleidžia greitai iš naujo atrasti tėvo ir dukros ryšio, o viskas tampa dar labiau komplikuota, kai Linas netikėtai susižavi dukros drauge Maja (akt. Angelina Daukaitė).

Stengimasis rasti balansą tarp gerų santykių su dukra ir įsiplieskusios netikėtos meilės, jausmų supratimas, gebėjimas užjausti ir atleisti – visa tai išvydo žiūrovai antrajame „Spindulio kino po atviru dangumi“ renginyje.

Nors ir pradžių buvo planuota, kad seanse apsilankys pati filmo režisierė I. Pužauskaitė, tačiau pasikeitus aplinkybėms ją pakeitė ir į auditorijos klausimus atsakė bei apie filmą papasakojo filmo prodiuseris Lukas Trimonis bei scenaristė Eglė Vertelytė.

Projekto „Spindulio kinas po atviru dangumi“ tikslas – ugdyti kultūrinį žmonių sąmoningumą, edukuoti žiūrovus, didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę ir kultūrinę atskirtį, populiarinti lietuvišką kiną suvienijant bendruomenę.

Projektą „Spindulio“ kinas po atviru dangumi“ dalinai finansavo Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos ir Marijampolės savivaldybė.

Renginio rėmėjai: viešoji įstaiga „Marijampolės televizija“, naujienų portalas „Sūduvos gidas“, UAB „Mantinga“, Marijampolės kultūros centras.

Trečiasis „Spindulio kino po atviru dangumi“ renginys įvyks rugpjūčio 21 d., kai susirinkusiems bus demonstruojama Austėjos Urbaitės sukurta drama „Per arti“.