Kauno marios ar Kauno jūra? Idėjos nepamirštamoms atostogoms

Žinoma, juokais Kauno marios, didžiausias dirbtinis vandens telkinys Lietuvoje, kartais vadinamas ir Kauno jūra. Tad jei nevilioja kamščiai magistralėse, vasaros atostogas galite planuoti pačioje Lietuvos širdyje. Prie vandens, gamtoje ar urbanistinėse džiunglėse – kaip tik jums patinka.

Ant bangų

Pradėkime nuo Kauno marių. Jei, kaip lietuviai mėgsta sakyti, turite marias laiko, kodėl gi iš peties nepapoilsiavus ir nepaturistavus čia pat, miesto teritorijoje? Kauno marių paplūdimius galima pasiekti net viešuoju transportu, o įdomybių kupinas maršrutas driekiasi dešimtis kilometrų – tik turėkite noro.

Poilsiautojus prie Kauno marių tradiciškai pasitinka du oficialūs, nuolat prižiūrimi paplūdimiai, o šiemet pramogautojams duris atvėrė ir dvi naujos, stilingos maitinimo įstaigos. Pasideginus, pasimaudžius, pasistiprinus (bet kuria eilės tvarka) dar laukia ir pramogos pačiose mariose. Galite išsirinkę atokų kampelį pažvejoti, o galite ir šokti į „Ciongo.lt“ kompanijos katerį, pasiimti lentą ir pasimokyti naujų triukų ant bangų.

Gimtadieniai, mergvakariai, bernvakariai, kitos asmeninės ar įmonės šventės – viską galima paminėti ant vandens. „Party Cruiser“ siūlo ir užsisakyti laivą bei papildomas pramogas Kauno mariose specialiai progai, ir pasiplaukioti po marias leidžiantis saulei. Ar… tiesiog užsukti į jų spot’ą susipažinti.

Vėlyvojo baroko Pažaislio vienuolyno ansamblis – vienas gražiausių regione, taip pat ir vienas lankomiausių objektų Kaune, esantis prie pat marių. Vienuolynu, jo aplinka, čia esančia bažnyčia rūpinasi Šv. Kazimiero ordino seserys. Būtinai užsukite į čia įkurtą Sakraliojo meno muziejų, o klasikinės muzikos gerbėjams patiks 26-asis Pažaislio muzikos festivalis.

Pažaislyje veikia ir svetingumo kompleksas „Monte Pacis“ – tai keturių žvaigždučių „boutique“ tipo viešbutis ir aukštos klasės restoranas. Jo vynų korta susižėrė ne vieną trofėjų Baltijos šalių apdovanojimuose, o daugelis ingredientų patiekalams auginami čia pat, vienuolyne esančiame darže ir sode. Tiek unikalios vietos ypatingai progai ieškantys lietuviai, tiek gastronominėms patirtims neabejingi svečiai iš užsienio vertina restorane vykstančias degustacijas ir šventes bei su sezonais derantį meniu.

Kitas gamtos kampelis, mėgstamas kauniečių – Lampėdžio ežeras, esantis kitame miesto gale nei Pažaislis, ties riba su Kauno rajonu. Čia smagu ne tik pliuškentis, bet ir stovyklauti – visas reikalingas paslaugas ir pramogas tam siūlo „Camp Inn Kaunas“. Paplūdimyje galite žaisti tinklinį ar degintis, o adrenalino ieškotojams įrengta viena ilgiausių vandenlenčių sistemų Europoje. Yra ir lauko biblioteka bei kavinė, o kitame ežero krante – nuotykių parkas „Uno“, viliojantis kopinėti medžių viršūnėmis.

Vandenlentės – užsiėmimas, jau keletą metų kopiantis populiarumo kopėčiomis. Kauniečiai renkasi vandenlenčių parkus Akademijoje ir Kulautuvoje, taip pat – jau minėtas Lampėdžio ežere, o laukiamiausia šios vasaros naujiena – rato principu veikiantis, daug plaukikų vienu metu džiuginti galintis „Vanduo Marse“. Jis jau baigiamas Žemaitkiemyje, Kauno rajone.

Dar viena idėja neįsivaizduojantiems atostogų be aktyvaus laisvalaikio vandenyje – baidarių ir irklenčių (SUP) pramogos upėse. Be tradicinių iškylų, kauniečiai jau spėjo pamėgti urbanistinius turus Nemunu – plaukiant pasroviui galima mėgautis lėtai kintančiais kranto vaizdais, atsiveria Panemunės pliažas, „Žalgirio“ arena ir Nemuno sala, be abejo, ir nuostabusis Kauno miesto senamiestis.

Po saulės vonių

Gerai pasikaitinus ir pasipliuškenus metas patirti, ką naujo šį sezoną siūlo Kauno centras. Pandemijos pakeistas gyvenimo ritmas lėmė, kad lauko kavinių pagrindinėse pėsčiųjų alėjose – daugiau nei bet kada. Ypač smagu, kad grįžta ir vakarotojų jau pamėgti vardai, ir randasi naujų žaidėjų. Pavyzdžiui, kompaniją Soborą supantiems „Laukui“, „Nuogam“, „Rebels“ ir „Genys Taproom“ papildė naujutėlis restoranas „Piano Piano“.

Kauno marios ar Kauno jūra? Idėjos nepamirštamoms atostogoms Ankstesnis 1 iš 6 Sekantis A.Aleksandravičiaus nuotr. A.Aleksandravičiaus nuotr. A.Aleksandravičiaus nuotr. A.Aleksandravičiaus nuotr. A.Aleksandravičiaus nuotr. A.Aleksandravičiaus nuotr.

O pažingsniavus link Nemuno, jaukioje medžių paunksmėje, įsikūrė „Hogas Pub“. „Jei Napoleonas Bonapartas nakvynei Kaunakiemio gatvėje butų apsistojęs ne 1812-aisiais, o dabar, be abejonės, būtų paragavęs dūmo skonio „Hogas Pub“ šonkaulių“, – juokauja naujakuriai, o kiek šiame sąmojyje tiesos, būtinai įsitikinkite.

Rotušės aikštėje, keletą amžių čia stovinčiame kampiniame name šią vasarą įsikūrė pirmasis Kaune belgiškos virtuvės restoranas „Le Garden“. Taip pat senamiestyje, gotikiniame Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriaus kieme veiklą atnaujino baltiškas tradicijas ir šiuolaikišką požiūrį derinantis „Folkas“.

Neįsivaizduojantiems atostogų be tingių pusryčių mieste geros naujienos – alkani tikrai neliksite. Nebent… gali tekti pastoviniuoti eilėje, maloniai glostant ryto saulės spinduliams – pavyzdžiui, reto gerumo riestainius, kiaušinienes ir kt. siūlanti vietelė „Holy Donut“ nepraranda populiarumo jau ne pirmą sezoną.

Ieškantiems naujovių – „Donelaičio“, istoriniame „kavaledyje“ (čia veikė ir viena pirmųjų Kauno picerijų…) prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus įsikūrusi vieta, siūlanti ir Kauno gatvių pavadinimais pramintus kokteilius, ir žavingus pusryčius, ir išties instagramišką interjerą. Na, ir dar viena vilniečiams jau atpažįstama nauja iškaba puošia pastatą Laisvės alėjoje – tai „Sanatorija“, kurios koncepcija tikrai dera prie nerūpestingos atostogų nuotaikos.

Net jei atostogausite Kaune tik vieną dieną ar turite kur apsistoti, nepraleiskite kitos madingos stotelės – viešbučio „Moxy Kaunas Center“. Jo recepcija, atstojanti barą, visuomet šurmuliuoja it Europos didmiestyje. O tokiu Kaunas, vis gražinantis savo modernistinės architektūros paveldą ir stebinantis ambicingais naujais projektais, ir siekia būti. Juk ne veltui 2022 m. miestas taps Europos kultūros sostine, o programos šūkis – „Iš laikinosios – į šiuolaikinę“.

Viską apie įdomiausias Kauno vietas, netradicinius maršrutus, akį traukiantį gatvės meną, istorinius objektus ir laisvalaikio galimybes sužinosite užsukę į svetainę www.visit.kaunas.lt ar „Kaunas IN“ turizmo informacijos centrą, esantį Kauno rotušėje (Rotušės a. 15). Čia pat susitarsite dėl ekskursijos ir įsigysite nepakartojamų kaunastiškų suvenyrų. O kas tas „kaunastiškas“? Po atostogų Kaune šis klausimas nebekils.