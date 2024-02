Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška, savo socialiniame tinkle „Facebook“ informuoja, kad jo žiniomis Kazlų Rūdos savivaldybė bus pirmoji Lietuvoje, kurioje visas viešų įstaigų vidaus apšvietimas bus atnaujintas į LED.

Šiuo metu baigiamas LED diegimas Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos tinkle, o meras supažindina su pagrindiniais darbų faktais:

1. Bendras apšvietimo galingumas iš 128kw sumažėja iki 70kw.

2. Darbų metu pakeičiama ~7000 apšvietimo lempų. Bendras vaikų skaičius Gimnazijos tinkle – 1500. Bendras darbuotojų skaičius – 250.

3. Atlikti darbai leis iš esmės pagerinti higienos sąlygos darbuotojams ir moksleiviams – daugiau apšvietimo, daugiau spalvų atkūrimo, mažiau erzinimo (šviesos mirgėjimo, garso vibracijos). Tai ypač tai akivaizdu senesniuose gyvenviečių pastatuose.

4. Skaičiuojama, jog elektros energijos kainai esant 0,25 Eur/kwh ir jog vidutiniškai apšvietimas veikia 3 val. per dieną, per metus bus taupoma ~20000 Eur.

5. Tiekiamas sprendimas lems ir pigesnį aptarnavimą – nauji LED turi garantijas, jų veikimas ilgesnis nei dujošvyčių lempų.

6. LED apšvietimas sumažins pastatų elektros laidynų apkrovą.

7. Darbams nereikalingas projektavimas, visi darbai atlikti per ~5 mėnesius.

M. Varaška informuoja, kad visa šios investicijos kaina ~45000 Eur vien iš savivaldybės biudžeto.

Investicija atlikta Gimnazijos ūkio dėka, be jokių mokymų/skatinimų iš aukščiau ir šiomis žiniomis bei praktika galima pasidalinti su kitomis savivaldybėmis.