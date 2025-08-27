Kidulių ugniagesių komanda sulaukė nuoširdžios padėkos iš Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos.
Padėka skirta už ryžtingą ir pasiaukojančią tarnystę gesinant gaisrą Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos namuose.
Parapija pabrėžė ugniagesių profesionalumą, drąsą ir kilnų darbą, padedantį saugoti žmonių gyvybes bei stiprinantį bendruomenės pasitikėjimą.
Esame dėkingi visiems ugniagesiams už jų atsakingą ir pasiaukojantį darbą.
O šį kartą ypatinga padėka skiriama Kidulių ugniagesiams Juliui Kasparaičiui ir Ramūnui Skaisgiriui, kurie buvo pasirengę padėti, kai labiausiai reikėjo.
Šaltinis: Šakių rajono savivaldybė