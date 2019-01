Kodėl Marijampolės savivaldybė pagal skaidrumą nusirito į autsaiderių gretas?

Kęstutis Traškevičius

Marijampolės savivaldybės tarybos narys, TS – LKD Marijampolės skyriaus pirmininkas

„Transparency International“ Lietuvos skyrius 2018 metais atliko Lietuvos savivaldybių skaidrumo tyrimą ir jį publikavo interneto svetainėje https://jurgiokepure.lt/tyrimas/2018/. Skaidriausiomis įvardintos Joniškio (94 balai) ir Alytaus rajono (90 balų) savivaldybės. O Marijampolės savivaldybė pagal šio tyrimo rezultatus atrodo itin prastai: tarp 60 savivaldybių ji su 56 balais iš 100 pasidalino 54-56 vietas su Jonavos ir Zarasų rajonų savivaldybėmis. Tai patvirtina, kad mūsų savivaldybė turi nemenkų skaidrumo problemų, kurias ne kartą įvardijo savivaldybės tarybos opozicijos atstovai.

Ir nors per paskutinius ketverius metus daugelis šalies savivaldybių tapo skaidresnės (lyginant su 2014 m. atlikto tyrimo rezultatais savivaldybių skaidrumo vidurkis 2018 metais padidėjo nuo 56 iki 69 balų iš 100 galimų), Marijampolėje vyravo priešinga tendencija: mūsų savivaldybės skaidrumo balas sumažėjo nuo 58 iki 56. Iš tiesų, 2014 metais Marijampolės savivaldybė pagal skaidrumą dalijosi 24-27 vietas tarp 60 savivaldybių, o jos skaidrumo balas nežymiai (2 balais) viršijo savivaldybių skaidrumo vidurkį. Tačiau 2018 metais situacija kardinaliai pasikeitė: mūsų savivaldybė įsiveržė į skaidrumo autsaiderių gretas, ženkliai (13 balų) atsilikdama nuo savivaldybių skaidrumo vidurkio, nes per ketverius metus skaidrumo didinimo srityje nieko reikšmingo nenuveikė, kai kitos savivaldybės skaidrumo didinimui įdėjo nemenkų pastangų.

Tad kodėl mūsų savivaldybė pagal skaidrumą nusirito į autsaiderių gretas?

Visų pirma, reikia pastebėti, kad Marijampolė jau seniai liūdnai garsėja kaip neskaidrių viešųjų pirkimų ir nepotizmo liūnas, kur didelės vertės konkursus laimi vis tos pačios bendrovės, o tarp savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų dominuoja su vietos valdančiaisiais socialdemokratais giminystės ir partiškumo ryšiais susiję asmenys.

O juk buvo atsiradusi viltis, kad 2017 metais savivaldybėje į vadovaujančius postus atėjus jaunajai vietos socialdemokratų kartai skaidrumo regėsime daugiau. Deja, pasirodo, obuolys nuo obels toli nenuriedėjo, nes neskaidrumo įspūdis tik dar labiau sustiprėjo po 2018 metais įvykusių konkursų į UAB „Marijampolės butų ūkis“, VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras ir Žaidimų sporto mokyklos vadovų vietas. Į visas jas per jėgą, tik kur kas įžūlesne forma negu anksčiau, buvo pasodinti reikiamos patirties stokoję jaunųjų socialdemokratų atstovai. Vienu atveju skiriant vadovą net buvo pažeisti Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimai (tai konstatavo Kontrolės ir audito tarnybos auditas), kitais atvejais – laimėjusieji pretendentai turėjo abejotiną vadybinio darbo stažą, be to, Kontrolės ir audito tarnyba vienos konkurso komisijos narių vertinimo lentelėse aptiko taisymų. Tikėtina, tie taisymai buvo daromi tam, kad pagal pirminę vertinimo rezultatų suvestinę daugiau balų surinko ir konkursą laimėti turėjo kitas pretendentas. Tad kaip po taip organizuotų įstaigų vadovų konkursų Marijampolės savivaldybės skaidrumo balas galėjo būti didesnis? Gerai, kad dar nebuvo užimta pati paskutinė vieta.

Iš kitos pusės, reikėtų pripažinti, kad po 2016 metais įvykusių Seimo rinkimų marijampoliečiai tikėjosi, jog kovą prieš korupciją paskelbęs ir rinkimus į Seimą Marijampolėje laimėjęs D.Gaižauskas skaidrumo didinimo Sūduvos sostinėje srityje pasieks reikšmingų rezultatų. Deja, minėtas „Transparency International“ Lietuvos skyriaus tyrimas patvirtina, kad per 2 metus to padaryti nepavyko. Suprantama, kad tai yra sudėtingesnis uždavinys negu neteisėtai sumontuoti pasiklausymo įrangą savo kolegų kabinetuose. Bet vis vien turime sutikti, kad Seimo narys stengėsi demaskuoti netinkamą Butų ūkio, Pirminės sveikatos priežiūros centro ir kai kurių kitų savivaldybės įstaigų buvusių vadovų veiklą, kol pastarieji buvo atleisti iš pareigų. Tačiau negalime nematyti, kad šie atleidimai atvėrė kelią jau minėtiems neskaidriems konkursams į tų įstaigų vadovų pareigas, o dėl to Seimo narys jau jokio pasipiktinimo nereiškė. O gal toks buvo susitarimas tarp „valstiečių“ ir socdemų? Kas galėtų paneigti?

Skaidrumo didėjimui nepasitarnavo ir „valstiečių“ vadovaujamos Švietimo ir mokslo ministerijos pastangos per pastaruosius dvejus metus sodinti į pavaldžių įstaigų vadovų kėdes Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovus. Tai pasireiškė ir ministerijai pavaldžiame profesinio rengimo sektoriuje. Neaplenkė šios pastangos ir Marijampolės, kai pernai profesinio rengimo centro vadovo konkursą laimėjo „valstiečių“ partijos atstovas. Nesiimu spręsti, ar tai teisingas ir objektyvus sprendimas. Galbūt tas žmogus yra sumanus vadybininkas, buvęs kur kas geresnis už kitus pretendentus. Tačiau, mano įsitikinimu, ponas D.Gaižauskas piktindamasis ir kovodamas su nepotizmu Marijampolėje lipa ant to paties nepotizmo grėblio, kai į jo partijos kontroliuojamos ministerijos įstaigos vadovu paskiriamas bendrapartietis. Ar tai ne dvigubi standartai, kai nepotizmo samprata taikoma tik svetimų partijų, bet ne savosios atžvilgiu?

Baigdamas noriu pasakyti, kad viena iš Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) programos į Marijampolės savivaldybės tarybą nuostatų yra pretendentus į savivaldybės tarnautojų, įstaigų vadovų pareigas vertinti ne pagal giminystės ir partiškumo kriterijus, bet pagal jų kompetenciją. Tik jei bus laikomasi šio principo bei užtikrinamas viešųjų pirkimų skaidrumas, tinkamas savivaldybės veiklos viešinimas, Marijampolės savivaldybė galės išsiveržti iš neskaidriausių Lietuvos savivaldybių gretų. To TS-LKD ir pasiryžusi siekti.

