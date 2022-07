Kokie valikliai geriausiai pasitarnaus valantis virtuvėje?

Į ką atsižvelgti renkantis virtuvės valiklį. Virtuvė yra ne tik maisto ruošimo centras, bet ir vieta, kur namiškiai susitinka valgyti, pabendrauti, atlikti pamokų, žaisti žaidimus – kitaip tariant, gyventi. Taigi, kad šis judrus centras būtų švarus ir dezinfekuotas, svarbu visų ten besirenkančių žmonių sveikatai ir patogumui. Norėdami pasirinkti geriausius produktus savo virtuvei, apsvarstykite purvo ir dėmių ar paviršių, kuriuos reikia valyti, tipus ir įvairius valiklio tepimo būdus. Tikslas. Reguliarus visų virtuvės paviršių valymas ir dezinfekavimas yra puiki apsauga nuo apsinuodijimo maistu ir užteršimo. Remiantis FoodSafety.gov, kasmet apskaičiuojama 48 milijonai per maistą plintančių ligų atvejų, o tai prilygsta vienam iš šešių Amerikos piliečių, kurie suserga nuo užteršto maisto. Tai savo ruožtu lėmė apie 128 000 hospitalizacijų ir 3 000 mirčių. Daugelį šių hospitalizacijų sukėlė bakterijos, virusai ar teršalai. Turėkite omenyje, kad nors purškiant ir šluostant galima valyti, paprastai reikia duoti produktams kelias minutes, kad jie būtų kruopščiai dezinfekuoti. Be to, dėl įvairių virtuvės netvarkų, tokių kaip riebalai, dėmės, išsiliejimas, trupiniai ir nešvarumai, gali prireikti konkretaus atakos plano. Taip pat galite tikėtis, kad išvengsite cheminių sudedamųjų dalių, tokių kaip baliklis ir amoniakas, ir pirmenybę teikite natūralioms medžiagoms savo valymo produktuose, kad atliktumėte darbą.

Paviršiaus tipas ir jiem tinkami valikliai. Visi virtuvės paviršiai gali liestis su maisto produktais, kurie gali išpurvinti pašalinėmis medžiagomis, kurios gali užteršti virusais, kurie gali užsikrėsti, ir bakterijomis, kurios gali daugintis. Taip pat gali užteršti virtuvę paprastais senais riebalais, nešvarumais ir dulkėmis. Virtuvės valymo tikslas – efektyviai išvaryti pažeidėjus nepažeidžiant išvaizdžių, dažnai naudojamų paviršių. Valiklis, gerai veikiantis ant stiklo plytelių užpakalio, gali būti netinkamas granito arba marmuro stalviršiams, nerūdijančio plieno prietaisams ir medinėms spintelėms. Nors rinkoje yra didelis universalių virtuvės valiklių asortimentas, kai kurie iš jų yra gana geri, universalūs paprastai reiškia, kad juos saugu naudoti ant kietų, neakytų paviršių, tokių kaip stiklas, metalas, keramika ir porcelianas. Gamintojai sukūrė specializuotus valymo produktus, skirtus poringoms medžiagoms, tokioms kaip mediena ir natūralus akmuo. Tiesą sakant, kai kurie porėti paviršiai gali būti visam laikui pažeisti netinkamo valiklio, ypač jei jis buvo paliktas pakankamai ilgai, kad įsigertų ir nusidažytų.