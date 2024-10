Interneto namams pasirinkimas iš pirmo žvilgsnio gali kelti nerimą: koks internetas namams geresnis, kokio greičio reikia, kaip sutaupyti? Rasti atsakymą į visus šiuos klausimus bus daug lengviau, jei žinosite svarbiausius šviesolaidinio ir mobilaus interneto privalumus, trūkumus bei skirtumus. Perskaičius šį straipsnį bus daug aiškiau, kokia interneto tiekimo sutartis geriausiai atitinka jūsų poreikius.

Koks internetas greitesnis?

Sunku tiksliai pasakyti, kokio greičio internetas namams reikalingas kiekvienu konkrečiu atveju. Nepaisant to, visi žinome, kad norisi sklandžiai naršyti, žiūrėti filmus ir klausytis muzikos be jokių trikdžių, o kartais namuose gali prireikti ir padirbėti, tad ryšys turi būti patikimas.

Varžybose dėl greičio laimi šviesolaidinis internetas, kuris siūlo itin didelę spartą. Duomenys bus greitai siunčiami ir gaunami, tad galėsite su namų internetu atlikti ir darbines užduotis, ir mėgautis turiningu laisvalaikiu. Mobilusis internetas greičiu šiek tiek nusileidžia, tačiau reikia paminėti, kad technologijos greitai tobulėja ir interneto sparta auga. Be to, kaip greitai bus perduodami duomenys priklauso ir nuo to, 4G ar 5G ryšį pasirinksite.

Patikimumas ir stabilumas

Jei namuose dar ir dirbate, interneto ryšio patikimumas ir stabilumas yra itin svarbus. Daugiau užtikrintumo suteikia šviesolaidinis internetas namams, tačiau jei labai nenorite laidų, galite išmėginti ir mobilųjį. Žinoma, jei darbe susiduriate su poreikiu siųsti didelius duomenų kiekiu, naudoti sudėtingas sistemas tinkle ar nuolat dalyvauti vaizdo konferencijose, ryšio trikdžiai ir greičio pokyčiai dėl tinklo apkrovos gali erzinti.

Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kiek namuose bus interneto vartotojų: dėl didesnio jų skaičiaus mobilus internetas gali veikti lėčiau. Jei bus tokių situacijų, kai jūs dirbsite, o vaikai tinkle žais kompiuterinius žaidimus, patikimesnis pasirinkimas bus šviesolaidinis ryšys.

Namai ten, kur internetas

Toms šeimoms, kurios dažniau keliauja ar mėgsta leisti laiką sodyboje, patogesnis pasirinkimas yra mobilus internetas namams. Nešiojamas mobilus internetas paprasčiausiai gali keliauti kartu su šeima – jis veikia visoje Lietuvoje, tad jums nereikės sukti galvos dėl ryšio. Šis variantas taip pat patogus tiems, kas planuoja kraustytis ar daug keliauja po šalį darbo reikalais. Turėti savo ryšį visada patogiau, nes nereikia leisti laiko ieškant WiFi kavinėse ar kitose viešose vietose.

Koks internetas pigesnis?

Vienareikšmiško atsakymo į šį klausimą pateikti neįmanoma, nes viskas priklauso nuo jūsų poreikių, o interneto tiekėjai siūlo įvairiausius planus. Vis dėlto vertinant bendrai reikia pripažinti, kad mobilus internetas namams yra kiek pigesnis pasirinkimas, be to, nereikia mokėti jokio diegimo ar įvedimo mokesčio, o už modemą galima mokėti dalimis – tai vos keletas eurų per mėnesį.

Vis dėlto verta atkreipti dėmesį į duomenų kiekius: internetas namams turėtų būti neribotas, nes laisvalaikio veiklos (žaidimai, filmai ir kt.) reikalauja didelių duomenų kiekių. Pasirinkite neribotus šviesolaidinio ir mobilaus interneto planus ir paprasčiausiai juos palyginkite. Atkreipkite dėmesį, kad ne visada didieji tiekėjai siūlo geriausias kainas – patikrinkite ir vietinius interneto tiekėjus.