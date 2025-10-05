VDI primena, kad darbo santykių dalyvis, kuris mano, kad kitas darbo teisės subjektas pažeidė jo teises dėl darbo teisės normų ar abipusių susitarimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo, turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją su prašymu išnagrinėti darbo ginčą, pavyzdžiui, dėl neteisėto atleidimo, laiku ir teisingai neišmokėto darbo užmokesčio ar kita.
Siekiant apginti pažeistas teises, svarbu atsižvelgti į Darbo kodekse įtvirtintus kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminus: į darbo ginčų komisiją su prašymu išnagrinėti darbo ginčą darbo santykių dalyvis gali kreiptis per 3 mėnesius, o neteisėto nušalinimo, neteisėto atleidimo iš darbo ir kolektyvinės sutarties pažeidimo atvejais – per 1 mėnesį nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą.
„Praleistas prašymo pateikimo terminas darbo ginčų komisijos sprendimu gali būti atnaujintas, tačiau tik tais atvejais, kai termino praleidimo priežastis darbo ginčų komisija pripažįsta svarbiomis, pavyzdžiui, kai minėtas terminas praleistas dėl ligos ar kitų priežasčių, – VDI Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė atkreipia dėmesį, kad ne visais atvejais praleistas prašymo pateikimo terminas yra atnaujinamas. – Taigi, teikiamame prašyme dėl praleisto termino atnaujinimo svarbu nurodyti termino praleidimo priežastis. Norėtųsi akcentuoti, kad teisės aktuose neįtvirtintas svarbių priežasčių sąrašas, todėl darbo ginčų komisijos, spręsdamos dėl termino atnaujinimo, kiekvieną situaciją vertina individualiai. Visgi, jeigu darbo ginčų komisija termino neatnaujina, per 1 mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo galima kreiptis į teismą, pareiškiant ieškinį dėl darbo ginčo išnagrinėjimo.“
Skyriaus vedėja pabrėžia, kad darbo ginčų komisijos 2025 metų I pusmetį iš 10 645 prašymuose iškeltų reikalavimų 543 atsisakė nagrinėti dėl praleisto kreipimosi termino, todėl ragina nedelsti ir, prireikus, laiku kreiptis į darbo ginčų komisijas.