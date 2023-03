Vargu ar kas nors šiais laikais norėtų sugrįžti keliasdešimt metų atgal ir pradėti gyventi be dabartinių elektrotechnikos gaminių. Ir tai suprantama, juk daugumą buities darbų už mus atlieka elektros prietaisai. O laisvu nuo šių darbų metu griebiamės išmaniojo telefono ar kompiuterio, draugaujame su televizoriumi, važinėjame elektriniais dviračiais, paspirtukais ir elektromobiliais. Visas elektrotechnikos prekes patogiausia pirkti interneto parduotuvėje, kurios adresas https://lt.rsdelivers.com/.

Apie ką reikia pagalvoti prieš nusprendžiant, kokius elektronikos įrenginius įsigyti biurui?

Jei nutarėte įsirengti biurą ir jame bus reikalingi elektrotechnikos įrenginiai, tada apskaičiuokite, kiek žmonių įdarbinsite biure, koks bus jų veiklos pobūdis. Tada bus lengviau nuspręsti, kiek ir kokių reikės kompiuterių, kiek prireiks monitorių laikiklių, pačių monitorių, kiek prireiks spausdintuvų, kopijavimo ir skenavimo įrangos.

Be to, reikia apskaičiuoti ir tai, kiek reikėtų įsigyti papildomos įrangos, kuria būtų galima staigiai pakeisti netikėtai sugedusius įrenginius. Taip pat reikia turėti mintyje ir tai, kiek reikės kabelių, adapterių ir kitokių techninių priedų, skirtų kompiuterių tinklo darbingumui palaikyti.

Kokį vaidmenį elektronikoje atlieka baterijos?

Baterijos yra būtinas daugelio elektronikos prietaisų priedas. Jų reikia visuose mobiliuose įrenginiuose – išmaniuosiuose ir paprastuose telefonuose, nešiojamuose kompiuteriuose. Jos naudojamos ir buitiniuose prietaisuose, ir elektroninėse transporto priemonėse. Pačios baterijos būna arba vienkartinės, arba įkraunamos. Jų formos taip pat yra įvairios. Būna disko, tabletės, cilindro, mygtuko ir prizmės formos. Beje, baterijos būna ne tik apvalios, bet ir plokščio stačiakampio formos.

Ką dar galima įsigyti elektrotechnikos prekių parduotuvėse?

Elektrotechnikos prekių parduotuvėse galima įsigyti ne tik įprastines baterijas, bet ir įvairių rūšių akumuliatorius. Populiariausiais mūsų šalyje yra laikomi rūgštiniai akumuliatoriai. Tačiau praktiški pirkėjai renkasi gelio akumuliatorius, nes jie yra kur kas sandaresni už rūgštinius akumuliatorius. Jie be jokių sutrikimų gerai įsikrauna net ir po to, jei ilgą laiką išbuvo visiškai išsikrovę. O ilgiausiai tarnauja gilaus iškrovimo akumuliatoriai. Be to, jie pasižymi išskirtiniu sandarumu, kurį palaiko specialus reguliuojamas vožtuvas. Pastarieji akumuliatoriai, kaip ir geliniai, gali būti ilgai nenaudoti, o jų talpa dėl to nė kiek nenukenčia.