Automobilių kvapukai – bene dažniausiai naudojamas, nebrangus automobilio aksesuaras, kuris naudojamas norint pašalinti nemalonius kvapus ir suteikia švarumo pojūtį automobilyje.
Visgi, automobilių kvapukai gali sukelti ne tik sveikatos sutrikimus, bet ir paslėpti automobilio gedimo priežastis.
„Sūduvos gidas“ pateikia priežastis, kodėl automobilių kvapukus reikėtų naudoti saikingai.
Gaminami iš sintetinių medžiagų
Automobilių kvapukai neretu atveju gaminami iš sintetinių chemikalų, kurie jautresniems asmenims gali sukelti alergijas reakcijas, galvos skausmą, kvėpavimo takų dirginimą ar tam tikrais atvejais netgi pykinimą. Be to, atsargiai į šio automobilio aksesuaro naudojimą turėtų žiūrėti ir sergantys astma, kadangi automobilių kvapukų sudėtyje dažnai randama lakių organinių junginių, kurie kenkia oro kokybei nedidelėse erdvėse, tokiose, kaip automobilio salonas. Nepatartina kvapukų naudoti ir turintiems mažų vaikų, kadangi jų organizmas yra gerokai jautresnis.
Pabrėžtina, kad išskiriamos cheminės medžiagos kaupiasi ne tik salono ore, bet ir paviršiuose, todėl poveikis sveikatai gali pasireikšti palengva ir būti ilgalaikis.
Kvapukai gali užmaskuoti rimtus automobilio gedimus
Kvapai automobiliui dažniausiai pasižymi itin stipriu aromatu, kuris gali užmaskuoti ne tik nemalonius kvapus automobilyje, bet ir degalų, alyvos ar kitų automobilio skysčių kvapus. Esant šių medžiagų nutekėjimui ir to nepastebėjus (neužuodus) galima susidurti su itin pavojingomis ir net avaringomis situacijomis.
Geriausias sprendimas – rinktis natūralias medžiagas
Jei be kvapų automobiliui išsiversti nenorite, geriausia rinktis natūralių medžiagų gaminius, kurie yra mažiau kenksmingi sveikatai. Visgi, net ir naudojant tokį kvapą, patartina automobilio saloną reguliariai vėdinti ir nepamiršti stebėti kvapų atsiradimo priežasčių, nes tai gali būti rimtų automobilio techninių problemų ženklas.