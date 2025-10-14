Ar Jūsų šeimoje auga vaikas su negalia? Norime geriau suprasti, kiek reikalinga laikino atokvėpio paslauga, kuri suteikia galimybę tėvams, globėjams ar slaugytojams trumpam pailsėti, kol jų vaikui teikiama priežiūra namuose arba specializuotoje įstaigoje.
Laikino atokvėpio paslauga – tai pagalba, leidžianti pasirūpinti savimi, atgauti jėgas ir skirti laiko asmeniniams ar šeimos reikalams.
Apklausos tikslas – įvertinti šios paslaugos poreikį ir, esant susidomėjimui, inicijuoti jos atsiradimą savivaldybėje.
Kviečiame užpildyti trumpą apklausą ir padėti mums geriau suprasti šeimų poreikius: APKLAUSA.
Jūsų nuomonė labai svarbi – ji padės planuoti ir teikti reikalingą pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus su negalia.