Rugsėjo 27-ąją švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Kasmet už šių darbuotojų nuoširdų atsidavimą, meilę ir atjautą žmogui įvairiose socialinio darbo srityse išdalijami „Gerumo angelai“.
Apdovanojimai skiriami šiose nominacijose:
- už darbą su vaikais;
- už darbą su senjorais;
- už darbą su asmenimis su negalia;
- už darbą su šeimomis;
- už darbą su patiriančiais krizę.
Pretendentus apdovanojimui gauti gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys.
Pretendentus nominacijai gauti siūlantys ir fiziniai, ir juridiniai asmenys turi pateikti pretendento veiklos aprašymą, kuriame aprašoma pretendento veikla, nuveikti darbai, akcentuojama už kokius nuopelnus rekomenduojama skirti nominaciją. Svarbu: pretendentai apdovanojimui gauti turi būti nuolatiniai Marijampolės savivaldybės gyventojai, dirbantys socialinį darbą.
Pretendentus deleguojantys asmenys pretendento veiklos aprašymą apdovanojimui gauti turi pateikti iki 2025 m. rugpjūčio 26 d. 17.00 val. pasirinkę vieną iš būdų:
- Marijampolės savivaldybės administracijos (J. Basanavičiaus a.1) 3 ir 4 priėmimo langeliuose;
- paštu, adresu: J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė. Pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip skelbime nurodyta galutinė pateikimo data;
- elektroniniu paštu [email protected], laiško temos laukelyje (Subject) nurodant – „Pretendento veiklos aprašymas apdovanojimui gauti“.
Iš visų pretendentų nominantai išrenkami konkurso būdu, kuris vyksta dviem etapais:
– I etapas – viešas visuomenės balsavimas Marijampolės savivaldybės „Facebook“ paskyroje, skiriant savo balsus labiausiai nominacijos vertiems pretendentams. Balsavimas vyks nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 12 d.
– II etapas – Socialinių darbuotojų apdovanojimo atrankos komisijos narių vertinimas.
Konkurso metu, atsižvelgus į visuomenės balsavimo ir komisijos vertinimo rezultatus, bus išrenkami nugalėtojai penkiose nominacijose.
Galutiniai konkurso rezultatai po renginio bus paskelbti savivaldybės internetinėje svetainėje www.marijampole.lt ir „Facebook“ paskyroje.
Papildoma informacija teikiama Socialinių paslaugų skyriuje, tel.: +370 343 90 018, 90 074, el. p. [email protected].