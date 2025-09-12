Marijampolėje, Kęstučio gatvėje, kurioje įsikūrusi ir „Sūduvos gido“ redakcija, jau kurį laiką pastebimi nugaišę balandžiai, šalia kurių matomi įtartini grūdai ar panašios konsistencijos medžiagos. Gyventojai sunerimę – vis daugiau žmonių mano, kad paukščiai gali būti tyčia nuodijami. Tai kelia ne tik klausimų dėl gyvūnų gerovės, bet ir dėl galimų pavojų aplinkai bei visuomenės saugumui.
Nors situacija kelia nerimą, Marijampolės savivaldybė kol kas šios problemos oficialiai neidentifikuoja.
Marijampolės savivaldybės Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Sagaitienė tikina, kad kelių balandžių gaišenos buvo fiksuotos Kęstučio bei kitose miesto gatvėse liepos–rugpjūčio mėnesiais, tačiau jokių oficialių pranešimų apie galimą nuodijimą ar rastus grūdus nei iš gyventojų, nei iš miesto tvarkymo tarnybų negauta. Rasti gyvūnai buvo arba pervažiuoti, arba užsimušę dėl atsitrenkimo į pastatus.
Svarbu pažymėti, kad net jei kai kam balandžiai atrodo kaip miesto kenkėjai, jų tyčinis žudymas nuodais būtų nepriimtinas ir įstatymais draudžiamas elgesys.
Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą už žiaurų elgesį su gyvūnais, įskaitant nuodijimą, gali būti skiriamos baudos: fiziniams asmenims nuo 30 iki 175 eurų, juridiniams – nuo 150 iki 600 eurų. Jei pažeidimas pakartotinis arba dėl jo žuvo daug gyvūnų, atsakomybė gali būti griežtesnė. Be to, V. Sagaitienė primena, kad laukiniai paukščiai (įskaitant balandžius) yra laikomi gyvąja gamta, todėl jų naikinimas nuodais pažeidžia ir aplinkos apsaugos teisę – už tai gali būti taikomas žalos atlyginimas valstybei bei papildomos sankcijos.
Visgi, anot Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiosios specialistės, tokie atvejai paprastai išaiškinami tik tuomet, kai gyventojai praneša apie situaciją. Todėl labai svarbu bet kokią įtartiną veiklą fiksuoti – nufotografuoti ar nufilmuoti radinius, tiksliai užfiksuoti vietą, datą ir laiką.
Jeigu įtariama, kad nuodijimas vyksta šiuo metu, reikia nedelsiant skambinti bendrojo pagalbos centro numeriu 112. Taip pat galima kreiptis į policiją per internetinę sistemą epolicija.lt (arba tiesiogiai į komisariatą), į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kuri prižiūri gyvūnų gerovę, bei į Aplinkos apsaugos departamentą, atsakingą už laukinės gyvūnijos apsaugą.
Šiuo metu, kai viešojoje erdvėje vis dažniau kalbama apie gyvūnų apsaugą ir atsakomybę už žiaurų elgesį su jais, Marijampolėje matomi nugaišę balandžiai ir galimai tyčinis jų nuodijimas kelia rimtų klausimų. Gyventojai raginami prisidėti prie problemos sprendimo – nelikti abejingi, fiksuoti įtarimus keliančius atvejus ir esant reikalui informuoti atsakingas institucijas, nes tylėjimas gali reikšti leidimą žiauriems veiksmams tęstis.