Marijampolėje dar viena puiki erdvė vaikams – Kosmonautų g. 18A sklype įrengta visiškai nauja, moderni žaidimų aikštelė! Bendras aikštelės plotas siekia 222 kv. m, o patogiam priėjimui įrengtas 30 kv. m takelis tarp guminės dangos plotų.
Čia mažųjų laukia spalvinga ir saugi aplinka – liejama guminė danga su tvirtais pagrindais, nauji pėsčiųjų takai bei net 10 įspūdingų žaidimų įrenginių: daugiafunkcis įrenginys, įvairios sūpynės, spyruokliniai įrenginiai, balansinės ir besisukančios sūpynės, virvinė piramidė, lauko batutas, piešimo lenta ir net žaismingas piešinys ant dangos.
Šioje naujoje erdvėje vaikai galės leisti laiką aktyviai, susirasti draugų, džiaugtis judėjimu ir atrasti naujus nuotykius. O tėveliams bus ramu žinant, kad jų mažieji žaidžia saugioje, šiuolaikiškai įrengtoje aplinkoje.
Marijampolė gražėja ir tampa dar draugiškesnė šeimoms.