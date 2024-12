Pagaliau galima pasidžiaugti, kad „Via Baltica“ automagistralės darbai mūsų regione yra užbaigti. Tai buvo techniškai sudėtingiausia ir ilgiausia šios magistralės atkarpa, kurios statybos užbaigtos per šiek tiek daugiau nei metus.

Nors statybų darbai ir kėlė nemažai nepatogumų marijampoliečiams, dabar visi turime galimybę Marijampolę pasiekti moderniausia Lietuvoje keturių eismo juostų automagistrale.

Marijampolės savivaldybę „Via Baltica“ supa iš abiejų pusių, todėl ekonominiu požiūriu yra matomas ryškus ir didelis šios magistralės indėlis į mūsų savivaldybės veiklas – yra planuojama nauja infrastruktūra, logistikos centrai ir gamyklos, kas sukurs ne tik naujų darbo vietų mūsų miesto gyventojams, bet ir užtikrins didesnes galimybes investicijų pritraukimui ir ekonominiam bendradarbiavimui skatinti.

Parduodamas objektas

Puikus pasiūlymas investuotojams ir nekilnojamojo turto vystytojams – sklypas Ramunės g., Pietarių k., tinkantis komercinėms veikloms, aikštelėms, sandėliavimo patalpoms. Sklypo plotas apie 0,6 ha., su galimybe plėstis, suformuotas atlikus kadastrinius matavimus, yra detalusis planas. Šalia sklypo praeina aukšto slėgio dujų trasa, netoliese yra elektros pastotė. Parduodamas objektas yra netoliese Marijampolės LEZ, aplink teritoriją yra išplėtota miesto infrastruktūra: asfaltuotos gatvės, inžinerinės komunikacijos. Tiesiant „Via Balticą“, šioje vietoje buvo pastatyti viadukai. Vieta labai gerai matoma, privažiavimas puikus.

Kelias į Europą

Sklypo lokacija patogi dėl susisiekimo aukštos kategorijos keliais – magistralėmis A5, E67 atstumas iki Marijampolės pramonės rajono apie 5 km., iki Kauno miesto centro apie 60 km. Automagistralėje gausu tarptautinio eismo, nes ja transporto srautas vyksta nuo Prahos iki Helsinkio per Varšuvą, Marijampolę, Kauną, Rygą. Atskiruose kelio ruožuose per parą pravažiuoja iki 22 tūkst. transporto priemonių, kas užtikrina gerą čia įsikursiančios įmonės matomumą. Dėl geros savo lokacijos, sklypą perspektyvu pritaikyti logistikos arba gamybos veiklai tiems, kurie eksportuoja arba importuoja prekes iš Vokietijos ar Lenkijos pusės žemės transportu, bet visai nesinaudoja jūrų keliais, nes objektas nutolęs nuo Lenkijos pasienio vos 35 km. Dėl to susitaupo net keli šimtai transporto kilometrų.

Marijampolė – viena iš patraukliausių ekonominių zonų

Marijampolės regionas jau kurį laiką yra Skandinavijos ir Vokietijos investuotojų identifikuotas kaip išskirtinai darbščių žmonių, logistiškai patogiai besiribojantis su Lenkijos rinka, infrastruktūriškai geriau išvystytas nei pas kaimynus ir savo kaštų naudos analize nurungiantis net daugumą kitų Lietuvos regionų.

Ekspertai pažymi, kad pramonė ir logistika – pagrindinė varomoji jėga, padėsianti miestui augti. Susidomėjimas šiuo sektoriumi jaučiamas ne tik tarp Lietuvos, bet ir tarp užsienio investuotojų, todėl investicijos į šių sektorių objektus kiekvienais metais tik spartės.

Trumpai apie parduodamą objektą:

Adresas – Ramunės g., Pietarių k.

Sklypo plotas – 0,6 ha. (su galimybe plėstis).

Paskirtis – komercinė, sandėliavimo, gamybos.

Kaina – 75000 Eur.

Norėdami platesnės informacijos apie sklypą ir jo galimybes susisiekite telefonu +370 673 20988.